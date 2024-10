Em propaganda de candidato tudo cabe

Foto: Aurelio Alves/O POVO Eleições 2024 acontecem neste domingo, dia 6

Em panfleto e programa de candidato majoritário cabe tudo. Em propaganda de candidato a vereador ainda mais. Mesmo que não faça nenhum sentido ou não haja nenhum fundamento. Por exemplo, um pretendente à Câmara de Fortaleza (dar o nome seria gerar mídia espontânea) tem como slogan "Imposto é roubo", mas não explica como dar conta das demandas e diz defender a liberdade "a (sic) mais de 10 anos". O combo sem noção inclui a defesa do fim do Zona Azul, "afinal a via é pública".

Acontece que Zona Azul é um instrumento para gerar rotatividade nas vagas, uma forma de democratizar os espaços públicos. Existe no Brasil desde 1974. Começou por São Paulo. Em Fortaleza, desde o final dos anos 1970. Usa-se em áreas de centros comerciais e bairros populosos. Dada a grande rotatividade de carros nesses locais, seria injusto que uma pessoa ocupasse uma vaga por um dia todo.

Noutros termos, compõe uma política de mobilidade urbana. Como a demanda pelas vagas de estacionamento é maior do que a oferta, a alternância de veículos faz com que mais pessoas tenham a oportunidade de utilizar uma mesma vaga.

O caso em questão é um exemplo, dentre tantos outros, dos discursos vagos a ocupar o debate eleitoral. Faltam cerca de 48 horas para decidir.

Assaí abre 60 vagas no Ceará

O Assaí Atacadista tem 60 vagas abertas para contratação imediata em suas lojas do Ceará. Destas, 40 em Fortaleza. Hoje o Assaí conta com lojas em 24 estados mais o Distrito Federal. Todas as posições são efetivas, inclusivas para pessoas com deficiência, e abrangem diferentes áreas operacionais da Companhia - entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço. Assaí é uma das maiores varejistas nacionais, com faturamento de R$ 72,8 bilhões em 2023.

PESQUISA

Em carros velhos, Gol lidera

Estudo inédito da Webmotors revela que a busca por carros usados dos anos 1980 a 2000 na plataforma cresceu 34% entre dezembro de 2023 e agosto deste ano. O levantamento também apresenta uma lista com os veículos usados referentes a essas três décadas mais pesquisados na plataforma nos últimos 12 meses. O Volkswagen Gol aparece em primeiro lugar, seguido por Chevrolet Corsa (2°), Honda Civic (3°) e dois da Fiat - Palio (4°) e Uno (5°), segundo dados do Webmotors Autoinsights.

Índice de diversidade

Pelo segundo ano consecutivo, a M. Dias Branco integra a carteira do IdiversaB3, primeiro índice de diversidade da América Latina. Foi desenvolvido pela B3 e este ano tem 88 tickers (códigos de ações) de 82 empresas que promovem maior representatividade de grupos sub-representados (gênero feminino, indígenas e pessoas negras, incluindo pardas). O índice da B3, criado em 2023, reconhece empresas listadas que se sobressaem em relação à diversidade e impulsionam a temática no mercado.

Dois novos derivados do Ibovespa

A propósito, a B3 anuncia o lançamento de dois novos índices derivados do Ibovespa B3: o Ibovespa B3 Estatais (IBEE) e o Ibovespa B3 Empresas Privadas (IBEP). Os indicadores foram criados para destacar os desempenhos dos ativos das empresas públicas e das empresas privadas que compõem o Ibovespa B3, separadamente. Os índices estarão disponíveis a partir do dia 7.

Muito grave - O fechamento do estabelecimentos da chamada Broadway, principal via de Canoa Quebrada, um dos principais destinos turísticos do Ceará, na noite de terça-feira, por supostas ordens de uma facção criminosa atuante na região, é grave demais.

Motos - Amanhã, o Grupo AGP (Agências Peixoto) fará o lançamento oficial da Moto Daytona 660, em um evento na Triumph Fortaleza. O modelo chega às concessionárias com preço sugerido de R$ 56.490. Substitui a Daytona 675 com um motor menor, mas com promessa de mais desempenho.

Tendências - O Instituto Atlântico realiza no dia 17 o Atlântico Experience, evento com nomes da inovação, tecnologia e educação para discutir tendências.

Gato - Durante inspeções da Enel, uma mulher foi presa em flagrante na manhã de ontem por furto de energia. O caso aconteceu em um restaurante às margens da CE-040, em Aquiraz. Equipes da empresa identificaram irregularidades na medição do local e acharam o gato. Havia a ligação direta da rede de energia. A responsável do local foi informada da fraude e encaminhada à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi presa em flagrante.