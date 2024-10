Atores do argentino Las Nubes participam do III Sinistro Fest em Fortaleza

Foto: DIVULGAÇÃO A atriz argentina Andrea Rincón participa da terceira edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará – Sinistro Fest

A atriz argentina Andrea Rincón estará na terceira edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará – Sinistro Fest, de segunda-feira, 7, a domingo, 13, no Cineteatro São Luiz. Com ela, estará o protagonista Guillermo Zapata. Eles vêm à Fortaleza para representar a produção argentina Las Nubes. O filme faz sua estreia latino-americana na mostra competitiva de filmes de longa-metragem internacionais.

Dirigido por Eduardo Pinto e roteirizado por Gaby Macias, Diego Ramos, Natalia Torre e Eduardo Pinto, o filme narra a história de um homem marcado pela violência desde a infância, que se torna líder de uma quadrilha de ladrões. Porém, seus traumas o perseguem quando ele enfrenta a traição de seus próprios comparsas.

O III Sinistro Fest é uma realização do Ministério da Cultura e KW1 Filmes, com o patrocínio do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), via da Lei de Incentivo à Cultura, e com apoio institucional do Cineteatro São Luiz, por meio da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).

O festival promove rodas de conversa e feira de economia criativa, além da exibição de filmes do universo fantástico, que vão da Fantasia ao Suspense, passando pela Ficção Científica e pelo Terror. O evento tem se consolidado no calendário cultural da cidade como ponto de encontro de diretores, produtores, atores e atrizes, técnicos, distribuidores e amantes do gênero fantástico em geral.