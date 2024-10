Salão do Automóvel retorna em 2025

Foto: divulgação Estande da Chevrolet no Salão do Automóvel de 2018

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou o retorno do Salão do Automóvel para novembro de 2025, após hiato de sete anos. O evento já está confirmado para os dias 22 de novembro a 1º de dezembro no reformado Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

O anúncio foi feito em reunião da entidade com o presidente Lula, os ministros Geraldo Alckmin (Indústria), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Luiz Marinho (Trabalho), CEOs de fabricantes associadas e representantes de sindicatos.



“Desde o fim da pandemia, a Anfavea vinha se esforçando para retomar o tradicional Salão do Automóvel. Agradeço aos presidentes das nossas associadas, que se esforçaram para essa retomada. E também ao impulso dado pelo Presidente Lula, em razão de sua ligação histórica com o setor automotivo. Tudo isso foi fundamental para essa mobilização em torno de uma grande exposição tecnológica. atendendo a apelos não só do Presidente da República, mas do público brasileiro que ama o Salão do Automóvel”, declarou em nota o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, ao entregar um documento formalizando a volta do evento a Lula.

A volta da exposição era uma demanda feita publicamente pelo presidente Lula há meses. Segundo ele, o Brasil não poderia abrir mão de uma vitrine tão importante para os veículos produzidos no País, tanto para o público interno como para visitantes internacionais.

O modelo da exposição deve seguir os padrões da CES Las Vegas e dos reconfigurados Salões de Pequim, Munique e Detroit, todos eles visitados recentemente pela Anfavea. Na próxima semana, Márcio estará em visita oficial ao Salão de Paris.

O foco do evento passa a ser total nos produtos, na experiência com test-drives, nos serviços aos clientes, e sobretudo nas novas tecnologias de propulsão ambientalmente amigáveis, de segurança e de conectividade entre carro e motorista, além da conexão entre veículos e o seu entorno.

O Salão do Automóvel teve a primeira edição em 1960. A próxima terá a presença de fabricantes tradicionais, novos entrantes, importadores e de empresas que representam o que há de mais avançado em tecnologias automotivas.



Estudo de descarbonização e presença na COP29

A Anfavea entregou Lula uma cópia do novo estudo intitulado “Avançando nos Caminhos da Descarbonização Automotiva no Brasil”, feito em parceria com a consultoria contratada Boston Consulting Group (BCG).

De acordo com o estudo, o setor automotivo emite 242 milhões de toneladas de CO2 por ano, o que representa cerca de 13% das emissões totais do Brasil. Se o ritmo atual de crescimento for mantido, as emissões poderão atingir 256 milhões de toneladas em 2040.

No entanto, ao se intensificar o uso das novas tecnologias de propulsão desenvolvidas pelos fabricantes de veículos nacionais, combinadas com a maior utilização de biocombustíveis, pode-se obter uma redução de até 280 milhões de toneladas de CO2 nos próximos 15 anos. O trabalho também mostra os impactos dessas novas tecnologias no setor automotivo e na infraestrutura do País.

Por conta deste detalhado estudo, a ANFAVEA foi selecionada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para apresentar um painel no estande oficial do Brasil na COP29 em Baku, no Azerbaijão. O painel será sobre a Descarbonização do Setor Automotivo.

Dentre 470 propostas inscritas por empresas, entidades e academia, 60 foram selecionadas para apresentação durante o evento internacional. O painel da Anfavea será no dia 15 de novembro, em conjunto com a empresa de energia Raízen e a Única (União da Indústria da Cana-de-Açúcar).

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2024, a COP29, será a 29ª conferência internacional da ONU sobre o tema. A edição deste ano será realizada na capital do Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro. No ano que vem a COP30 será realizada em Belém (PA), também com presença do setor automotivo.