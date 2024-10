O que dirá Lula em Fortaleza?

Foto: FÁBIO LIMA Presidente Lula na convenção de lançamento de Evandro Leitão como candidato à Prefeitura

Esta manhã, às 9 horas, o presidente Lula tem entrevista marcada com a rádio O POVO CBN, em rede com a rádio O POVO CBN Cariri. O redator da Coluna vai ao presidente, cujo desembarque estava marcado para a noite de ontem. Fortaleza é uma cidade determinante para o balanço nacional do PT nas eleições de 2024. Lula vem em agenda de Governo e em agenda de campanha. Uma campanha vitaminada pela pesquisa Datafolha de ontem, com empate técnico surpreendente entre André Fernandes (47%) e Evandro Leitão (45%).

O presidente foi importante na vitória logo no primeiro turno de Elmano de Freitas em 2022. Participou da convenção da qual saiu Elmano candidato e veio a dois dias do pleito para atos de campanha pelo Centro. Naquele momento, fez valer o peso do slogan "Ceará três vezes mais forte", ao lado de Camilo Santana, na época candidato ao Senado. Deu tudo certo. Os três foram eleitos.

Agora o cenário é outro. A despeito do retrato revelado na noite passada, o adversário do PL é um oponente forte, o mandato de Elmano ainda não conseguiu uma marca e o terceiro Governo de Lula lida com avaliação apenas estável.

Conforme pesquisa em Fortaleza entre os dias 23 e 24 de setembro, feita pelo Datafolha, sob contratação do O POVO, a gestão do presidente Lula foi avaliada como "ótimo ou bom" por 43% dos eleitores, regular por 23% e "ruim ou péssima" por 33%, enquanto 1% não opinou.

Já a gestão Elmano foi avaliada com "ótimo ou bom" por 33% dos entrevistados e como "regular" por 35%. Os números são os mesmos registrados no início de setembro. Já 29% consideram a gestão como "ruim ou péssima", enquanto 3% não opinaram.

A entrevista do sociólogo e petista histórico Geraldo Accioly, ontem na O POVO CBN, fustigou tudo aquilo que os petistas mais empedernidos pensam, mas não dizem em público. A campanha de Evandro precisa ganhar novo desenho e isso inclui readquirir o arroubo juvenil perdido quando o partido se tornou Poder. Tudo até o dia 27.



Foto: Divulgação/ TJCE Heráclito Vieira de Sousa Neto foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A dialética eleição de Heráclito

A eleição do desembargador Heráclito Vieira para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) era o esperado. Ele obteve 32 votos sim. Contudo, a quantidade de sufrágios do opositor, Raimundo Nonato Santos, não. Foi muito. Dezenove ao todo. O desempenho de Nonato se deve em larga medida à força do irmão. Teodoro Santos, ex-TJCE e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde novembro do ano passado. Nos últimos dias, Teodoro e Raimundo, devotos de Padre Cícero, subiram um horto em orações e pedidos de votos. E não é fácil negar um pedido do STJ.

Ademais, Nonato teve a simpatia da Associação Cearense de Magistrados (ACM), o que até foi lido como uma afronta pelo presidente Abelardo Benevides, defensor da eleição de Heráclito como natural. De todo modo, por trás das togas, reina o pensamento médio de que assumir o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), posto atual de Nonato, já eliminaria as ilibadas pretensões de chegar ao topo do TJCE. Por que alguém poderia ter a honra de ter duas presidências na biografia se há tantos a contemplar?

As tensões no Tribunal vêm há algum tempo. Nonato quis que fosse convocada sessão do pleno do TJCE para que houvesse a apresentação de propostas dos candidatos a presidente, com debate entre os candidatos. Abelardo não aceitou. Mauro Liberato, eleito vice-presidente de Heráclito, a princípio estava alinhado com Heráclito para ser mesmo o vice-presidente. Mas no meio do caminho começou a fazer mais sentido para ele que desse Nonato. Quem conhece o TJCE por dentro já lia que a hipótese de Nonato não se eleger presidente em 2024, como ocorreu, o leva com mais intensidade para disputar em 2026, o que impediria Mauro de sair presidente.

A nova cúpula estará à frente do Tribunal no biênio 2025-2027. A posse acontece em 31 de janeiro.

Horizontais

Casa - A Casa MD, espaço para expor os produtos da Moura Dubeux, semelhante ao que havia na Rui Barbosa, vai ser inaugurada quarta-feira, 8h40min da manhã. Fica na Coronel Jucá, 540 - esquina com Maria Tomásia. Será espaço de vendas para receber clientes e corretores.

Dois anos - Amanhã o Hospital Unimed Sul, no bairro Luciano Cavalcante, completa dois anos. Tem área de 28 mil m² e 145 leitos. Tem foco no atendimento pediátrico e obstétrico. reforçou a verticalização da operadora - o investimento em rede própria. Em setembro, a Unimed Fortaleza tornou-se a primeira rede no Brasil a receber a acreditação internacional Ouro do programa Qmentum International (QGA). Já o Hospital Unimed Sul recebeu a certificação nível Platinum.

R$ 37 bilhões - O presidente do BNB, Paulo Câmara, disse que o Banco do Nordeste já aplicou mais de R$ 37 bilhões em projetos de energia solar e eólica nos últimos anos. Ele afirma que o hidrogênio verde está no centro das estratégias de descarbonização. Foi durante o IV Fórum Debate Desenvolvimento, em Fortaleza.

Servidores - A importância dos servidores públicos concursados mostra-se mais relevante em fases de fim de mandato, como agora. A despeito de prefeitos não reeleitos, como José Sarto (PT), o time segue a tocar a máquina. Um bom exemplo: o serviço 156. A população pode pedir reparo ou manutenção da iluminação pública 24 horas por dia. Pedem até 36 horas para resolver. Há casos de troca de lâmpada em uma hora. A Coluna comprovou.

Coreana - A Hyundai Motor Company celebra a avaliação de sua marca em US$ 23 bilhões, passando a ocupar a 30ª posição entre as Melhores Marcas Globais da Interbrand em 2024.