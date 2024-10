Lula sabe o que o PT teria de fazer

Foto: Ricardo Stuckert / PR Lula em entrevista a Jocélio Leal, na rádio O POVO CBN

O que precisa ser feito o PT já sabe. Mas existe uma distância abissal entre saber o caminho e chegar lá. Vira e mexe lembram-se do que dizia uma pesquisa qualitativa feita na periferia de São Paulo pela Fundação Perseu Abramo, braço do partido. Dizia lá em 2017 que ideias como "faça você mesmo", individualismo, competitividade e eficiência estavam a aumentar nas regiões periféricas. O imaginário social dos moradores do subúrbio paulistano eram um recorte de periferias Brasil afora. Em linhas bem gerais, emergia ali também algo como uma teologia da prosperidade - ancorada pelas igrejas evangélicas - a sustentar um espírito empreendedor. Some-se a isso um mundo muito diferente daquele donde saiu o partido, no qual o trabalho era, sobretudo, composto por funcionários (colaboradores, como dizem agora).

Na entrevista concedida na manhã de sexta-feira, em Fortaleza, ao redator da Coluna, na rádio O POVO CBN, o presidente Lula deixou claro que ele bem sabe também. Lula afirmou que o PT precisa se adaptar às mudanças no mundo do trabalho. Exortou para uma reflexão acerca do mercado desde os tempos de fundação da legenda, nos anos 1980. E, finalmente, praticou um termo que o PT não gosta: autocrítica. Afirmou que o PT tem dificuldade de adaptar o discurso ao novo cenário. A questão é o tempo. Os alertas vêm de 2017, pelo menos. E, a propósito, tem eleições no próximo dia 27.

"O trabalhador de carteira profissional assinada, que nós habitualmente representávamos, que estava ali na fábrica... No meu tempo do sindicato, a Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores. Hoje tem 12 mil. Então, houve uma mudança substancial no mundo do trabalho", disse o presidente. E prosseguiu: "E nós, então, precisamos adequar o nosso discurso ao mundo do trabalho, que não é só a carteira profissional assinada. É o cara que quer trabalhar em home office, é o cara que quer ser um pequeno empreendedor, é o cara que quer ter um pequeno comércio, é o cara que quer trabalhar por conta própria".

Acredita é uma resposta

Políticos precisam ter respostas. E Lula então sacou do bolso o programa Acredita, sancionado na quinta-feira passada, 10. Oferece crédito para empreendedores e beneficiários do CadÚnico, dentre outros públicos. A rigor, na linha defendida pelo presidente de não lançar mais programas, mas aplicar o que já há, o Governo Federal já tem no balcão um ativo de muito sucesso desde a Era FHC. É da lavra do então presidente Byron Queiroz (1947-2014). O nome é Crediamigo, um produto cujo know how o Banco do Nordeste domina como ninguém. O Santander um dia até tentou, mas não teve êxito. Em suma, um Programa de Microcrédito Produtivo Orientado.

Crediamigo é para essas coisas

Ao contrário do Crediamigo, no qual os tomadores se juntam para tomar e pagar, o Acredita tem R$ 500 milhões em um Fundo Garantidor de Operações (FGO). O Governo será o fiador. Este é um movimento na direção deste público com o qual o PT sabe que precisa falar. Outro é a disposição de regulamentar os trabalhadores por aplicativo, uma promessa de campanha. O Ministério do Trabalho enviou em março projeto que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo.

Em tempo: a entrevista de Lula mexeu com o mercado financeiro. Os investidores não gostaram de declarações na entrevista. O presidente confirmou a criação de um imposto para milionários, uma forma de viabilizar a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil de rendimentos. Os ativos domésticos sofreram duras perdas na sexta-feira, na Bolsa de São Paulo.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Comércio na web: tentativas de fraudes são recorrentes

TRÊS EM CADA 10

O golpe está aí no varejo eletrônico

Três em cada dez consumidores (32%) já sofreram ou passaram por alguma tentativa de fraude em compras pela internet. Os casos vão de produto adquirido (e não entregue) em um site falso, cartão de crédito ou débito clonado ou até abordagem criminosa via WhatsApp. Os dados são da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), via Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), e a Offerwise Pesquisas. Consequências: 35% dos entrevistados admitiram que deixaram de comprar online nos últimos três meses devido ao medo de serem vítimas de fraudes. A pesquisa também aponta que 119,5 milhões de pessoas realizaram compras online nos últimos 12 meses, sendo que 90% delas utilizaram o celular para esse fim. Apesar dos riscos, os principais canais de venda continuam sendo aplicativos (70%) e sites de lojas (69%), enquanto redes sociais como Instagram (13%) e WhatsApp (11%) são menores. As plataformas estrangeiras lideraram o ranking de uso: Shopee (64%), Mercado Livre (61%) e Amazon (42%) lideraram.

MARCAS EM EXPANSÃO

O que está dando nos shoppings

Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) aponta que 1.254 marcas inauguraram novas lojas em shoppings no segundo trimestre deste ano, representando um crescimento de 9,7% em relação ao mesmo período de 2023, quando 1.143 marcas anunciaram inaugurações. O estudo "O Varejo dos Shoppings: Marcas em Expansão" aponta os segmentos que mais expandiram entre abril e junho: Alimentação e Bebidas (26%), seguido por Vestuário (18%); Perfumaria e Cosméticos (7%). Dentre todos os segmentos mapeados, as marcas que mais abriram foram: 1ª Natura (Perfumaria e Cosméticos); 2ª Vivara / Life by Vivara (Relojoaria e Joalheria); 3 ª Fini (Alimentação e Bebidas)

COM A RAÍZEN

Mercedes-Benz vai usar sol potiguar

A Mercedes-Benz do Brasil anunciou parceria com a Raízen Power no Projeto Dunamis, uma das maiores usinas de produção de energia solar fotovoltaica. Fica no vizinho Rio Grande do Norte. A alemã adquiriu participação na sociedade gestora do Projeto Dunamis. São 600 hectares no município potiguar de Santana do Matos, na região central do Estado. Envolve quatro usinas solares, com capacidade total instalada de 117,54 MW. O modelo adotado é o de autoprodução. A Mercedes vai utilizar 100% de energia renovável. Hoje, a montadora tem fábricas de veículos comerciais em São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG).

Foto: DIVULGAÇÃO Paulo Solmucci, presidente da Abrasel nacional

ABRASEL SENTE

Dinheiro em bets deixar de abrir o cardápio

A Abrasel anunciou o pedido para participar como amicus curiae na ação judicial contra a chamada "Lei das Bets", que permite o funcionamento de aplicativos de apostas esportivas online. O processo original é movido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). As apostas também impactam negativamente o setor de bares e restaurantes. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) questiona diversos aspectos da lei. A ação judicial, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, busca a implantação de medidas regulatórias mais rigorosas.

Foto: CRÉdito Estande da Chevrolet no Salão do Automóvel de 2018

GOVERNO QUER

Vai ter Salão do Automóvel de São Paulo em 2025

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou o retorno do Salão do Automóvel para novembro de 2025, após hiato de sete anos. O evento já está confirmado para os dias 22 de novembro a 1º de dezembro no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo. O anúncio foi feito em reunião com o presidente Lula, os ministros Geraldo Alckmin (Indústria), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Luiz Marinho (Trabalho), CEOs de fabricantes associadas e sindicatos. O presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite,fará visita oficial ao Salão de Paris. Vai seguir o padrão Las Vegas Pequim, Munique e Detroit.

Horizontais

Corrida - Hoje acontece a 17ª edição da Corrida Unimed Fortaleza com mais de 3.700 atletas inscritos. Será na avenida Beira Mar. Em parceria com a Marquise Ambiental, serão recicladas as 25 mil garrafas pets utilizadas ao longo da corrida. A largada está marcada para às 5h30min.

Capitaliza - O Fortaleza Esporte Clube lança na terça-feira, o "Laion Premia", plataforma de premiação. Haverá títulos de capitalização, na modalidade de filantropia premiável, na qual cada compra tem um percentual de retorno para ações beneficentes, e assim concorrer a prêmios e as experiências É parceria do Clube com a Prime Regulariza. Será na Laion World, na Virgílio Távora.

Amontada - Empresários da cadeia do turismo de Amontada, no Litoral Oeste, participam na quinta-feira, 17, de um encontro para discutir plano estratégico para o setor. A atividade faz parte do projeto Impulsiona Ceará, da Adece. Será em Icaraí de Amontada.

Filantropia - A cearense Alvoar Lácteos, dona das marcas Betânia e Camponesa, aderiu ao Movimento Todos à Mesa, cujas doações chegam a declaradas 18 mil toneladas de alimentos, atendendo a 5,4 milhões de pessoas.

Queda de bike - De janeiro a setembro, 277.986 bicicletas saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus - PIM. Equivale a uma queda de bicicleta de 26,8% na comparação com o mesmo período de 2023. Em setembro, foram fabricadas 32.565 unidades, em empate com setembro de 2023. dados da associação dos fabricantes, a Abraciclo.

Eletricidade - Em comemoração ao mês do Eletricista, a Carmehil, referência em soluções elétricas no Nordeste, realiza uma série de treinamentos gratuitos voltados para eletricistas, instaladores e engenheiros. A ação acontecerá de amanhã até sexta-feira.

Sétimo - O Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, revela que em agosto o Piauí foi o estado que registrou o menor número de empresas inadimplentes (25,3%). O Ceará ficou em sétimo com 27,6%. Em quantidade, o terceiro, com 160.803.

Crime - Criminosos estão criando novas abordagens para golpes aplicados há muito tempo, como o da falsa central telefônica. As estratégias são novas, mas as táticas, velhas: usam técnicas de engenharia social, que consistem na manipulação psicológica do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais ou faça transações em favor das quadrilhas. A Febraban alerta que, desta vez, os golpistas estão ligando para clientes e dizendo que sua agência bancária e/ou seu gerente estão sob investigação. E chegam até a mandar um boletim de ocorrência falso.

Gol, Uno e Palio - As vendas acumuladas em 2024 chegaram a 11.582.395 de veículos usados, um aumento de 9% em relação ao mesmo período de 2023 (10.627.886). No mês de setembro, o total de vendas recuou 5,9% em relação a agosto. Mesmo com um dia útil a menos, a média diária de vendas permaneceu em 64 mil veículos. Dados da Fenauto. Em setembro, os mais procurados foram: Gol (64.671), Uno (34.928) e Palio (33.801).