Latam cria 2,3 mil voos extras para atender crescimento de 8% na alta temporada

Foto: FCO FONTENELE Airbus Latam em operação no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza

A Latam vai operar no Brasil 2,3 mil voos extras domésticos e internacionais durante a alta temporada de verão, entre 1º de dezembro e 31 de janeiro de 2025. O aumento de voos com relação ao mesmo período do ano passado ano foi planejado com meta de transportar 7,9 milhões de passageiros na alta temporada 2024-2025. O volume é 8% maior do que na alta temporada 2032-2024. Fortaleza é um dos principais destinos da malha da chilena. Além da Capital cearense, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, cujo aeroporto será reaberto na última semana de outubro, e Curitiba.

O voo direto de Fortaleza para Santiago, no Chile, começam em 30 de novembro. O voo reduz em três horas o tempo de viagem, considerando a atual conexão por Guarulhos (SP).

“Mais pessoas vão usar o avião para encurtar distâncias nesta época de reencontros e festas. Por isso, planejamos a nossa malha aérea com cuidado para oferecer a melhor conectividade e já reforçamos o nosso atendimento para que mais de 7 milhões de brasileiros e estrangeiros com viagem marcada conosco neste fim de ano possam voar com agilidade e tranquilidade”, disse em nota a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

Os aumentos de frequência da Latam têm como foco 51,5 mil partidas domésticas em São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Brasília e Salvador, além de 6,4 mil partidas internacionais entre Brasil e países como Argentina, Chile e Portugal. Ao todo, a companhia terá no Brasil 1,7 mil voos a mais nos meses de dezembro e janeiro em comparação com o volume de outubro e novembro.

A Latam declara-se é a única companhia aérea que conecta 90 aeroportos no Exterior com o Brasil em voos próprios. Somente em 2023, inaugurou as rotas Lima-Brasília, Santiago-Porto Alegre, Los Angeles-São Paulo, Joanesburgo-São Paulo, Santiago-Belo Horizonte e Santiago-Florianópolis. Também começou a voar para o Brasil a partir de Melbourne (via Santiago) e a partir de Caracas, Havana e Atlanta (todos via Lima).

Líder do setor aéreo doméstico e internacional desde 2021, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a Latam transporta no Brasil uma média de 30 milhões de passageiros em voos domésticos e 3 milhões em voos internacionais. São cerca de 700 voos por dia no mercado brasileiro, sendo 650 domésticos e 50 internacionais.

Nas operações nacionais, a companhia voa atualmente mais de 50 destinos no Brasil e ampliou em 2023 o seu acordo de codeshare com a Voepass. Vende passagens para pelo menos mais 16 destinos regionais no País e seis novas rotas no Nordeste.

Latam inicia venda das passagens Fortaleza-Santiago; veja como comprar