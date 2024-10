Iquine projeta mercado em cores vivas

Foto: LEANDRO LIMA-DIVULGAÇÃO O presidente do Conselho de Administração do Grupo Iquine, Alan Souza, com o livro "As Cores da Transformação", que reúne relatos de 50 pessoas impactadas pelos produtos e pela atuação cultural e social da marca

O CEO da pernambucana Tintas Iquine, Eduardo Moretti, vê um final de ano em cores vivas para a companhia, a terceira maior do País, 100% brasileira e líder no Norte e Nordeste e agora a completar 50 anos. Para ele, o crescimento deve ser acima do esperado. Haviam rabiscado 3%, mas ele vislumbra 5% no Nordeste. No Brasil, 4,5% é o projetado pela Associação do setor, a Abrafati.

O cenário econômico com desemprego mais baixo explica. "O consumo de tinta caminha junto com a renda". A Iquine tem o Ceará mais relevante desde a aquisição da Hidracor, do Grupo J. Macêdo, em 2020. Tem três fábricas. Uma em Jaboatão dos Guararapes (PE) e duas no Ceará (Maracanaú e Acarape). Hoje, tem 750 pessoas empregadas. Destas, 250 no Ceará.

De todo modo, Moretti é mais um a alertar para o impacto das bets. Também no segmento de tintas há essa sangria. Afora o temor doméstico, ele adverte para um insumo determinante, o petróleo. "Mesmo as matérias-primas nacionais são dolarizadas". A tensão geopolítica no Oriente Médio acende essa luz amarela.

A despeito das sombras internas e internacionais, a Iquine toca uma agenda de investimentos para 2025. No primeiro semestre de 2025, a empresa pretende inaugurar o seu novo Centro de Pesquisa e Inovação, na área da sua unidade fabril em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O investimento tem recursos federais, da Finep.

O presidente do Conselho de Administração, Alan Souza - segunda geração da família - diz que a aquisição da cearense Hidracor, foi um desafio bem equacionado. "Seguiu um modelo não de aculturação, mas de inculturar. Em aquisições de empresas é preciso ser muito cuidadoso e nós associamos as duas empresas".

No portfólio, exibe mais de cinco mil cores e mais de duas mil SKUs (Unidades de manutenção de estoque). Na carteira, fala em oito mil clientes de diversos segmentos, como construção civil e indústria, em 20 mil pontos de vendas. A produção anual é de 220 milhões de litros de tintas.

Em tempo: a alemã Basf anunciou em setembro o desinvestimento na marca de tintas Suvinil, em um processo que inclui sair do segmento de tintas decorativas no País. A empresa tem até uma unidade em Jaboatão dos Guararapes, onde fica a Iquine. Sobre o assunto, Alan comentou que já era esperado e que a operação interessa a todo o mercado, pois a Basf é fornecedora para os demais fabricantes. Ele não falou em aquisição, mas alertou para o risco de concentração, caso outro gigante venha a bater o martelo.

Como parte da comemoração dos 50 anos, a Iquine lança o livro “As Cores da Transformação”, que reúne relatos de 50 pessoas impactadas pelos produtos e pela atuação cultural e social da marca. Esses registros ajudam a contar a história da empresa sob diversas perspectivas e a dar a dimensão do crescimento da companhia. Uma das personagens é o cearense Narcélio Grud.

FORTALEZA

Atlântico lança laboratório de IA

O Instituto Atlântico lançou ontem o Laboratório de Inteligência Artificial, durante o Atlântico Experience. Em sua primeira etapa, o Laboratório vai abranger colaboradores do Atlântico e instituições parceiras, como Uece, UFC campus Russas e UFBA. Foram adquiridos servidores e equipamentos como uma GPU H100 de 90C GB. Planeja a partir do próximo ano ter o Laboratório oferecendo soluções para o mercado.

Foto: Divulgação Chef Rodrigo Oliveira

RECEITAS

Rodrigo ensina a cozinhar e a gerir simples

O chef Rodrigo Oliveira, famoso pelos restaurantes de pratos do Nordeste, como o Mocotó, faz palestra na segunda-feira, 21,a convite do Senac Ceará, na unidade Aldeota. Na plateia, empresários, associações, sindicatos do setor de Alimentos e Bebidas, além de alunos e profissionais formados pela Instituição. Ele também assina um menu de quatro etapas no restaurante-escola Mayu, em jantar de pré-lançamento do Festival Fartura Brasil. Para convidados.

Horizontais

Complicação - O Sicredi Ceará convida você para o Invest Meeting — Edição Fortaleza, um evento exclusivo que ocorrerá no dia 24 de outubro , às 19 horas, no Coco Bambu Meireles. Com o tema "Descomplique o mundo financeiro com o Sicredi", o encontro Ricardo Sommer, diretor de recursos de terceiros da Asset Sicredi, e Humberto Sardenberg, superintendente executivo de experiência digital da Icatu.

Feirão - As unidades Grau Técnico Bezerra de Menezes e Washington Soares realizarão duas edições da Feira de Empregabilidade hoje, 18. Serão oferecidas mais de 700 vagas e diversas atividades para a população de Fortaleza, com entrada gratuita para todos os participantes.

Gonzaga - O Instituto de Música Jacques Klein celebra a memória de Luiz Gonzaga em um concerto da Orquestra Jacques Klein, Coral Vozes de Iracema e com a cantora Flavy Naama. Hoje, 18, no anfiteatro da Beira Mar, às 19 horas.