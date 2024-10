Transporte é pauta vaga na campanha

Foto: Wanderson Trindade/Especial para O POVO Estação Jornal O POVO, na avenida Aguanambi

É bastante desanimador ouvir a planície das propostas dos candidatos neste segundo turno. Assim como nas demais cidades, falta clareza sobre como pretendem realizar as boas intenções. Leituras de cenário com os pés na realidade financeira dos caixas. No pacote de juras, a abolição de multas de trânsito deveria dar lugar à promessa de rigor na aplicação do Código de Trânsito. A anunciada intenção de suprimir ciclofaixas sem respaldo técnico algum segue na contramão do mundo. E uma das áreas nevrálgicas de uma cidade do tamanho de Fortaleza passa um tanto ao largo. Alguém lembra qual foi a ideia mais luminosa sobre transporte público desde o primeiro turno?

A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) tem uma contribuição importante para o debate. Está aberta para que leiam ainda nesta última semana de campanha. A entidade lançou ainda a nova versão do Anuário NTU 2023/2024. O material carrega 30 anos de monitoramento da situação do transporte urbano por ônibus no Brasil, incluindo uma série histórica completa de 11 indicadores operacionais, como demanda de passageiros, quilometragem produzida, idade média da frota e custo por quilômetro. Dados de nove capitais e regiões metropolitanas, dentre as quais, Fortaleza.

Nos últimos dez anos, houve uma queda de cerca de 45% no número de passageiros transportados, mensalmente. Em 2013, o número médio de passageiros transportados, por mês, foi de 390 milhões e, em 2023, esse número caiu para 214 milhões. Com relação à quilometragem produzida, no mesmo período, a redução foi de 40%, ou seja, de 230 milhões de quilômetros para 138 milhões de quilômetros, por mês.

Pandemia levou demanda que não volta

Importante observar que os números foram afetados de maneira intensa pela pandemia, quando houve a redução de até 80% da demanda de passageiros, em março de 2020. Daquele tempo para agora, houve a recuperação gradual da demanda. No entanto, aquém do que já fora. Algo como cerca de 15% a menos na quantidade de passageiros antes da pandemia. É gente que não volta mais. Pelo menos enquanto não houver atratividade, seja pela rapidez e conforto, seja pela tarifa. Hoje usam motocicleta ou carro por aplicativo e ainda motocicleta própria, dentre outros. Todos com efeito na mobilidade urbana, na qualidade do ar e nos leitos de hospital. Mais veículos na rua é contraproducente e poluente.

A idade média dos ônibus

Para fechar, a idade média da frota brasileira de ônibus destinados ao transporte urbano, que variou de 4,53, para 5,60, para 4,47 e para 6,42 anos, em 1995, 2003, 2013 e 2023, respectivamente. É importante destacar que, nos últimos três anos, o indicador atingiu os resultados mais elevados de toda a série histórica.

Em Fortaleza, segundo dados do Sindicato das Empresas, o Sindiônibus, o contrato iniciado em julho de 2012 tinha média de idade da frota em 3,4 anos. Mas desde 2015 começou a piorar e chegou ao pior momento na pandemia, chegando a passar de oito anos. Agora as empresas têm tentado recuperar, mas em velocidade aquém. Custa caro.

Outra: os ônibus dobraram de preço desde 2020. Para acelerar investimentos seria necessário ter superávit, mas as empresas dizem ter déficit. As concessionárias do transporte celebram ter pelo menos parado de envelhecer. Hoje, conforme o Sindicato, cerca de 80% da frota está com ar condicionado.

Transporte público não é pauta apenas dos municípios. Exige atenção de estados e da União. Mas é, sobretudo, das prefeituras. Por esta razão, o vazio de propostas ocupa tanto espaço.

Foto: DIVULGAÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO Barragem de Pedreira expectativa de conclusão é de 22 meses, assim como para Aa barragem Duas Pontes

TRÊS CONTRATOS

Marquise fará barragens e saneamento em São Paulo

A cearense Marquise Infraestrutura assinou contrato com o Governo de São Paulo. Fará as barragens de Pedreira e Duas Pontes, no município de Amparo. As duas barragens aumentarão a segurança hídrica para mais de 5,5 milhões de pessoas em Campinas e em 28 municípios. Com esta obra, o Governo espera garantir água na região por pelo menos 50 anos. Ambas deverão gerar 800 empregos diretos. Foram duas licitações, uma para cada represa, que tiveram 13 propostas no total, o que levou a um desconto de 17,50%. O investimento previsto era de R$ 977 milhões, mas sairá por R$ 806 milhões. A Marquise também realizará o saneamento da Praia Grande, no município homônimo, no litoral de São Paulo. Assinou com a estatal de água e esgoto Sabesp. Entre as implantações do projeto está a construção de mais de 50 km de adutoras. Com os três contratos, a empresa cearense fecha uma de suas metas do planejamento estratégico: consolidar no estado de São Paulo até o fim do ano nos seus três principais negócios: ambiental, incorporação e infraestrutura.

SÓ FALTA SANÇÃO

Geólogo é também engenheiro geológico, decide o Congresso

O Senado aprovou o projeto de lei que reconhece que os diplomas de graduação em geologia e em engenharia geológica são equivalentes. O texto também consolida o entendimento de que a geologia é um ramo da engenharia e que geólogos e engenheiros geólogos têm a mesma profissão. O PL 435/2021, do deputado federal Reinhold Stephanes Junior (PSD-PR), segue agora para sanção presidencial. O relator no Senado foi o senador Humberto Costa (PT-PE). Assim, o texto aprovado também garante aos diplomados em geologia o direito de requerer o título de engenheiro geológico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), com uma nova carteira profissional.

Foto: MAURI MELO Afrânio Barreira sócio-fundador da rede de restaurantes Coco Bambu: 100 lojas até 2025

100 ATÉ 2025

Coco Bambu fecha Coffee Break, mas abre 82° restaurante

A operação do Coffee Break, do Grupo Bambu, esfriou e foi desativada na esquina de Costa Barros e Barão de Aracati. O prédio pertence a Afrânio Barreira, o sócio-fundador do grupo, e está para alugar. "As instalações estão prontas para diversos tipos de outros negócios. O prédio tem gerador, câmaras frigoríficas, central de ar condicionado e elevador". Ele diz que o Coffee Break foi incorporado às instalações do Coco Bambu-Dom Pastel, nas proximidades. Enquanto isso, a rede inaugurou na semana passada a loja número 82, no shopping Tietê, em São Paulo. Até o final do ano a meta é chegar à casa de número 86. "Em 2025 festejaremos a abertura da unidade número 100 com a graça de Deus", diz Afrânio.

EVENTO

Expormaket Condomínios sexta e sábado

Sexta e sábado (25 e 26), O POVO promove a quarta edição da Expomarket Condomínios na área de eventos do Shopping RioMar Fortaleza. Serão 40 expositores; entre eles, Brisanet, Talimpo, Matrix Fitness e Terran Ambiental. A feira reunirá síndicos, gestores e condôminos em busca de inovações e soluções para a gestão de condomínios residenciais e comerciais, com uma programação que inclui palestras sobre administração, segurança e sustentabilidade, além de rodadas de negócios que possibilitam parcerias comerciais. Entre os patrocinadores, estão BYD, Cegás, Servnac, Atitude Serviços, My Blue, DiCasa, Grupo Viper, DCC Energy e Tá Limpo.

Foto: DIVULGAÇÃO-FRAPORT O voo é operado com um Airbus A350-900, mas a partir do dia 28 entra o Boeing 777-200, com capacidade para 328 a bordo

AIR FRANCE

Fortaleza-Paris-Fortaleza 5 vezes na semana

Desde a quinta-feira, 17, o Aeroporto Pinto Martins, de Fortaleza, tem mais dois dias na semana com voos diretos para Paris, operados pela Air France. Serão cinco frequências semanais (terça, quarta, quinta, sexta e domingo), com chegadas às 17h30min e saídas às 19h35min. O voo é operado com um Airbus A350-900, com capacidade para 292 passageiros. A partir da próxima semana, a nova rota irá operar com o Boeing 777-200, com capacidade de 328 pessoas. Os pousos serão às 16 horas e as decolagens às 18h10min. "Em dezembro, essa rota terá seu recorde de passageiros, considerando todo o Nordeste, na história", diz o gerente de aviação comercial da Fraport Brasil, a concessionária do terminal, Pedro Navega.

Horizontais

Iracemar - O espaço Iracemar tem mais uma marca de Fortaleza: a OcO Club. A marca tem o foco em peças streetwear, segundo o sócio-fundador, Lucas Barbosa. A nova marca junta-se no espaço às criações das estilistas Silvânia de Deus e Cândida Lopes, às joias de Claudio Quinderé e Ruby Yallouz (RJ), além dos acessórios da Kuenda (MG) e Camila Romero (SP). O espaço Iracemar abriga também a Ventana, da chef Rosele Tejada. Fica na Rua dos Tabajaras, 660.

Latchê - A Latam irá operar seu primeiro voo para Porto Alegre após a reabertura do aeroporto Salgado Filho, amanhã, 21. Para celebrar o marco, a empresa decidiu escalar uma tripulação técnica e comercial 100% gaúcha para o voo LA3952. Decola às 7h30min de Congonhas, em São Paulo. Pousa duas horas depois. Será um Airbus A320 com capacidade para 170 passageiros.

BTM - Na quinta-feira, 24, às 10 horas, será aberta a 13ª edição do Brazil Travel Market (BTM), evento de turismo para empresas. Um dos maiores B2B da América Latina, segundo os organizadores. No Centro de Eventos até o dia 25.

Anel viário - No começo de setembro, a partir da ordem de serviço da retomada da obra do Anel Viário de Fortaleza, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) iniciou tratativas com Detran, PM e o consórcio responsável pela empreitada. Foi sobre desvios e bloqueios temporários. Mas obra mesmo no local ainda nada relevante.

Caminhão leve - Na quinta-feira, 24, às 10h30min, haverá o lançamento do caminhão Foton Aumark S315.Será no Holly Salte. A concessionária é a Truckfor, focada no segmento de veículos comerciais leves. Compõe o grupo AGP (Agências Peixoto), das marcas Jaguar, Land Rover, Kia, Triumph e Yamaha.