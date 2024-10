Um São Francisco de sucata na Praia de Iracema

Foto: DIVULGAÇÃO A escultura mede 3,2m e é feita de metal ferroso reutilizado, reciclado e com peças automotivas

Uma escultura de São Francisco, criada pelo escultor Edismar Arruda, erá inaugurada nesta sexta-feira, 25, na filial da farmácia Pague Menos do Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. O ato será ao cair da tarde. A escultura mede 3,2m e é feita de metal ferroso reutilizado, reciclado e com peças automotivas. Além da imagem de São Francisco de Assis, o artista também criou outras três obras: Lobo, com 1,40 m de altura e 1,80 m de comprimento; o Carneiro, com 75 cm de altura e 90 cm de comprimento; e Pomba, com 35 cm.

O fundador da rede de farmácias, Deusmar Queirós, é um mecenas na carreira de Edismar. O artista é de Jaguaribara e ficou mais conhecido quando participou de um quadro do programa Caldeirão do Huck, da TV Globo. Ele também passou a ser a personagem do seu município natal no Anuário do Ceará.

O trabalho de Edismar, utilizando peças automotivas, segue a linha do saudoso artista cearense Zé Pinto, cujo ateliê ficava na avenida Bezerra de Menezes, no São Gerardo. Edismar se mudou para Fortaleza, com a ajuda de Deusmar, e hoje tem ateliê na avenida Dom Manuel, no Centro.

Ele tem mais de 300 peças, exibidas no Ceará, no Rio de Janeiro, Pará, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, além de outros países, como Estados Unidos, Portugal e Suíça.

Edismar era metalúrgico e conta que a inspiração vem de sua infância, época em que ele não ele mesmo fabricava seus brinquedos.