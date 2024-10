A Carla Zambelli de André

Foto: Fábio Lima/O POVO / Aurélio Alves/O POVO Evandro Leitão (PT) registrou B.O contra o vereador Inspetor Alberto (PL) por ameaça

A 48 horas do dia da eleição, o candidato André Fernandes (PL) preferia estar apenas pedindo votos. Não gostaria de estar contendo perdas ou extraviando munição para angariar novos. Mas o único efeito provável daquela fala abjeta do vereador José Alberto Bastos Vieira Júnior, vulgo Inspetor Alberto, também do PL e personagem a ele ligado de maneira umbilical e de fidelidade canina, é a rejeição.

O pensamento vivo de Alberto elaborou a seguinte construção: "Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo".

A atitude do vereador contra o candidato à Prefeitura Evandro Leitão (PT), em uma clara ameaça de morte - por mais que tenha depois alinhavado uma desculpa esfarrapada, alegou ter confundido caixão com carvão - lembrou a deputada Carla Zambelli, também do PL, em 2022, pelas ruas de São Paulo. Ela empunhou uma arma no dia anterior ao 2º turno entre Lula e Bolsonaro. Bem a atitude não fez. Bolsonaro perdeu por um triz. E, decerto, a cena construiu esse átimo.

Já o vereador de modos pouco elaborados cometeu a ameaça de morte a 72 horas do pleito. É algo como a última curva da corrida, o minuto final da prorrogação, o derradeiro metro para decolar o avião. O instante onde é preciso guiar, jogar e pilotar sem erros. Preciso no desastre, ainda deu tempo de o opositor martelar na propaganda política, a ser encerrada no rádio, TV e por impulsionamento na web hoje.

André perdendo, Alberto já é uma razão. O discurso do bom mocismo foi posto na churrasqueira pelo vereador fantasiado de policial. De modo muito provável, votos o ex-influencer não deverá perder de seus fiéis eleitores. Afinal de contas, Alberto e André são os mesmos. O distinto público não assistiu a uma revelação. O impacto seria outro.

O contingente que pode dar para trás é formado por quem pratica o antivoto. Gente que não quer tanto poder assim na mão de Camilo & PT e Cia e se dispôs a votar na antítese. Esses podem repensar e deixar para mudar quando o outro lado for mais qualificado.

Tanto André quanto Evandro miram em quem ainda não se definiu ou fala em votar branco ou nulo. E quem não decidiu até agora, decerto, não se identifica com as ameaças proferidas pelo vereador. Ele mandou Evandro preparar o caixão. Coisa de bandido. Já pensou um homem desse comandando a Guarda Municipal?

EFEMÉRIDE E FORMAÇÃO

Arezzo e a alta do sapateiro

A Arezzo&Co criou a Escola do Sapateiro, programa interno para capacitar novos talentos. Hoje, 25 de outubro, é o Dia do Sapateiro. A empresa procura qualificar a formação escolar e técnica e preparar profissionais para a indústria. Declara ter mais de 200 pessoas impactadas pelo projeto em mais de duas mil horas de treinamentos em 2024. Um dos eixos tem o Programa Senai de Ações Inclusivas, para promover a inclusão de pessoas com deficiência.

POR ORDEM DE CHEGADA

Assaí ensina gestão de graça

O Assaí Atacadista, por meio do Instituto Assaí, abre inscrições para um curso presencial gratuito, destinado a pequenos empreendedores do segmento de alimentação de Fortaleza e região. A rede atua em Fortaleza desde 2008 e conta atualmente com 15 lojas no Ceará, sendo dez apenas na Capital. Nos dias 4, 5 e 6 de novembro vai acontecer na loja do Assaí Montese, inaugurada em 2023 na Avenida dos Expedicionários, 4.444, o curso presencial gratuito "Gestão de Negócios". Os interessados devem se inscrever aqui até o dia 30. Ao todo, são 70 vagas, sendo 35 por turma.

AIR FRANCE

Tripulação 100% feminina na rota Paris-Fortaleza

O voo da Air France a partir de Paris para Fortaleza no domingo, 27, terá tripulação composta exclusivamente por mulheres. A ação faz parte de uma iniciativa global da Air France para conscientizar sobre a prevenção ao câncer de mama. Faz em parceria com a associação "Les hôtesses de l'air contre le cancer" ("Comissários de bordo contra o câncer"). Além de Fortaleza, apenas Lomé (Togo), Phoenix e São Francisco (EUA) terão voos dedicados ao Outubro Rosa.

Horizontais

Van - A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil lança a linha Sprinter com novos equipamentos de série para o mercado brasileiro. A partir de agora, os modelos da marca disponíveis no País entre Van de Passageiro, Furgão e Truck, de 3,5 a 5 toneladas, passam a contar com funcionalidades adicionais de segurança, assistência de condução, tecnologia e infoentretenimento.

Oxigênio para consumir - O número de consumidores inadimplentes no Ceará caiu 5,9% em setembro, ante setembro de 2023. Foi o quinto mês consecutivo de queda. Os dados são da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e SPC Brasil.