Air France terá tripulação 100% feminina na rota Paris-Fortaleza

Foto: PHILIPPE MASCLET - Master Films Airbus A350-900 é uma das aeronaves a voar entre Fortaleza e Paris neste período

O voo da Air France a partir de Paris para Fortaleza no domingo, 27, terá tripulação composta exclusivamente por mulheres. A ação faz parte de uma iniciativa global da Air France para conscientizar sobre a prevenção ao câncer de mama. Faz em parceria com a associação “Les hôtesses de l'air contre le cancer” (“Comissários de bordo contra o câncer”). Além de Fortaleza, apenas Lomé (Togo), Phoenix e São Francisco (EUA) terão voos dedicados ao Outubro Rosa.

As tripulantes estarão vestidas com uniformes especiais e portando a tradicional fita rosa da campanha. Os passageiros poderão adquirir chaveiros temáticos a bordo. Elas farão comunicados antes e durante o voo, destacando a importância da conscientização sobre o câncer de mama e o engajamento da Air France com causas sociais.

Desdea quinta-feira passada,17, a Air France passou a operar cinco voos semanais entre Fortaleza e Paris - duas a mais do que havia. Além dos voos às terças, sextas e aos domingos, os passageiros também contam com novas opções às quintas e aos sábados.

“Esse aumento nas frequências reflete a nossa confiança no mercado brasileiro e, especialmente, no potencial de Fortaleza como destino turístico e de negócios. Estamos comprometidos em oferecer mais conveniência aos nossos passageiros, ao mesmo tempo em que conectamos Fortaleza e o Brasil com o mundo”, disse em nota Sylvain Mathias, diretor comercial do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

Mix de aeronaves

A capital cearense passará a ter um mix de aeronaves na operação da Air France, contando com o Airbus A350-900, com capacidade para 324 passageiros em três classes de serviço – Business (34), Premium (24) e Economy (266) – e o Boeing 777-200, com 328 assentos divididos em Business (28), Premium (32) e Economy (268).

Ao desembarcar no Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle, os passageiros que saem de Fortaleza também podem se conectar a centenas de localidades na Europa, África e Ásia, incluindo a China.

Para aqueles que partem de outras regiões do Brasil, a parceria da Air France com a GOL, a completar 10 anos em 2024, permite conexões fáceis via Fortaleza, com rede de destinos internacionais e domésticos.