É o que temos para hoje.

É hoje. Toda a minutagem de rádio, TV e rede social, todas as linhas escritas para demonstrar prós e contras de lado a lado, todas as ideias ao vento da campanha neste segundo turno e, sobretudo, todo o vazio de ideias revolucionárias para as demandas da quarta maior capital do País serão postas à prova a partir das 8 da manhã, com encerramento às 17 horas. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) os dois mais bem votados no primeiro turno estão longe de ser aquilo que a Cidade clama como respostas para uma agenda tão complexa. Mas foi o que a Cidade escolheu. E é olhando para estes dois nomes que Fortaleza precisa ir às urnas de maneira racional. Assim, a Coluna propõe ao (e)leitor examinar o pacote que cada um deles carrega, embora nem sempre exiba.

André Fernandes (PL)

O garoto de Iguatu, notório como produtor (e produto) de vídeos para redes sociais, decerto, não imaginava ir tão longe. Caso fosse um projeto político, as marmotas cometidas talvez nunca tivessem acontecido. E o tutorial da depilação íntima sobre um espelho não haveria. Ou ainda a cena infeliz de esfaquear uma caixa como se o papelão fosse uma mulher. Um papelão. Ou ainda tantas outras traquinagens de adolescente em busca de curtidas.

André é filho desse meio, um universo alheio ao público adulto médio, saudosista de LP, cassete e CD. Um público para quem a vida real da Cidade começou há muito tempo, quando ainda pegava (e/ou ainda pega ônibus lotado), trafegava de bicicleta sem ciclovia ou ciclofaixa, penava na antiga Assistência Municipal e ainda pena no IJF também lotado, lida com o lixo nas calçadas, por falta de um sistema mais ousado e de educação, ou ainda que, não sendo de classe média para cima, depende do ensino municipal e quer vê-lo melhorar.

O garoto desenvolto com as palavras não sabe muito bem do que se trata uma fachada ativa (aquilo que nossos edifícios mais altos não têm). Tampouco entende muito de finanças públicas. Alguém o viu falar de modo consistente sobre isso? Qual foi a grande ideia dele para o nosso crítico sistema de transporte? Sobre educação, falou em uma "reformulação do sistema educacional" e citou parcerias com universidades e centros de pesquisa para "fomentar a inovação e a transferência de tecnologia", dentre outras respostas de laboratório.

A seu favor, o talento para se comunicar e encarnar o papel do enfant terrible. Aquele capaz de encarnar o contraponto a um grupo pego no contrapé. Ao mirar na irreverência de Fortaleza e ao abarcar um contingente importante de quem não está muito interessado no conteúdo, mas na forma, chegou lá. Para não sair da personagem, deixou Bolsonaro e Waldemar da Costa Neto à distância.

Evandro Leitão (PT)

O candidato do PT é um neopetista. Até hoje ainda soa estranho vê-lo falar o vocábulo "companheiros". Ou mesmo fazer o L. É aquela mesma imagem esquisita de Ilo Neto (no Iguatu), Aníbal Filho (em Granja), Julinho (em Maracanaú) e tantos outros aderentes ao poder de convencimento de Camilo Santana.

Lá nos primórdios, Evandro se tornou uma figura pública focada apenas em um público, a torcida do Ceará Sporting Club. Foi do Porangabuçu, presidente de 2008 a 2015, que ele voou para a Assembleia. Primeiro perdeu, virou secretário do Trabalho no Governo Cid Gomes e depois se elegeu folgadamente. Aliás, nada mais abjeto do que patrulha de candidato pelo time de futebol. Virtudes e limitações de Evandro independem do clube.

Evandro ganhou a confiança de Camilo, foi líder do Governo na Assembleia e chegou a presidente. Conseguiu unanimidade. E isto é virtude e pecado ao mesmo tempo. Quem tem é porque tem habilidade. Mostra que consegue trafegar, ouvir, ceder. Mas também pouca disposição para rupturas com o que está posto. E assim foi presidente duas vezes.

Embora do parlamento, parlar não é o forte dele. Suas atitudes erráticas nos debates, aquele momento em que não há edição, deixavam seus apoiadores e correligionários roendo as unhas. Havia um aparente desconforto com o papel de candidato, embora experiente como político de bastidores. Acontece. Na sexta-feira, no último debate, na TV Verdes Mares, até surpreendeu.

Tal qual o oponente, não houve de Evandro qualquer grande ideia para as pautas da Cidade. Na mobilidade urbana, sobre o grave quadro dos motociclistas, o plano fala na intenção de investir na educação dos motociclistas e em uma tal política de convivência e segurança dos usuários e profissionais de motocicletas, como os entregadores de aplicativo. Quanto aos ônibus, indica criar pontos de parada e terminais de transportes públicos mais seguros, acessíveis e acolhedores.

Certamente, contra Evandro pesa enfrentar um jovem de 26 anos que se comunica mais fácil. Incide muito a dificuldade petista de conversar com uma sociedade bem diferente daquela donde foi gerado, uma geração CLT e sindicalizada. Recai enfrentar o discurso da mudança, sendo integrante de grupo tão hegemônico. E, ao mesmo tempo, ajuda ter como oponente um candidato sem aprofundamento nos temas e com histórico tão controverso.

É o que temos para hoje.

PORTUGAL E FERREIRA

Árvores do Natal de Luz serão novamente de redes

Serão de redes as árvores de natal do Natal de Luz deste ano nas praças Portugal e do Ferreira. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Assis Cavalcante, diz que já começou a instalação da decoração. Já as árvores devem ser instaladas nestes dias. O homenageado deste ano será Mino Castelo Branco, 80, o artista plástico cearense muito querido. Outra ação deste ano, segundo Assis, será a distribuição de 140 mil mudas. São 40% a mais que no ano passado. A abertura com uma atração musical no dia 22 de novembro, na Praça do Ferreira, cujo projeto de reforma encomendado pelos lojistas foi entregue à Prefeitura, mas não foi executado a tempo deste fim de ano. Estará à mesa do próximo prefeito. A ideia é dar vida noturna com iluminação similar a da Beira Mar. Haverá mais quiosques, com ramo a ser definido após pesquisa do Sebrae.

UNESCO

Fortaleza terá reuniões do G20

De terça-feira, 29, até 2 de novembro, o Ceará receberá, mais uma vez, reuniões técnicas e ministeriais do G20 (29 a 31 de outubro) e, em seguida, o Global Meeting Education (31 de outubro a 2 de novembro), evento promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). As duas ações têm o Governo do Estado do Ceará como parceiro na realização. As discussões do G20 terão como tema central a educação e serão organizadas pelo Ministério da Educação (MEC). O GT de Educação priorizou três temas: valorização dos professores, conteúdo digital e engajamento escola-comunidade.

CONTAS PÚBLICAS

Renúncia fiscal triplicou em duas décadas

A renúncia fiscal nos estados brasileiros e no Distrito Federal triplicou nas últimas duas décadas, conforme estudo divulgado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) - de R$ 87,89 bilhões, em 2015, para uma estimativa de R$ 266,52 bilhões, em 2025. A renúncia fiscal acontece quando o governo deixa de arrecadar parte dos tributos para estimular a economia ou apoiar programas sociais, promovidos pelo setor privado ou entidades não governamentais. No ano passado, ela correspondeu a 21% dos recursos financeiros dos governos estaduais de R$ 1,1 trilhão. Em média, as renúncias fiscais representam 1,32% do Produto Interno Bruto (PIB) dos estados.

HORIZONTAIS

Carteira - O prefeito de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão, lançou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Em São Gonçalo do Amarante, dos cerca de 13 mil alunos matriculados na rede pública, 1.300 são pessoas com deficiência, sendo mais de 500 delas com o Transtorno do Espectro Autista.

Híbridos da Fiat - Após a Stellantis divulgar que seu primeiro híbrido-flex concebido e produzido no Brasil será da Fiat, foi confirmado para novembro que Fastback e Pulse inauguram, em dose dupla, a nova tecnologia batizada de Hybrid.

Cimento - A Cimento Apodi lança amanhã a Uniapodi, sua Universidade Corporativa. A cerimônia de lançamento será realizada na terça-feira, no hotel Gran Mareiro, na Praia do Futuro, na hora do almoço, a partir de 13h30min.

AAA - A agência de classificação de risco Fitch elevou o rating do Sicredi no Brasil de AA para AAA (bra). O Sicredi alcançou nota máxima nas três principais agências globais de classificação de risco, a Moody´s, S&P e, agora, a Fitch.

Consumo sobe - Dados da Kantar mostram que o consumo dentro dos lares brasileiros segue em alta. O volume de unidades por viagem aumentou 7% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento, inclusive, é mais expressivo entre os consumidores de menor poder aquisitivo. Nas classes D e E, a alta é de 8,7%. O relatório Consumer Insights Q2 2024 aponta que o aumento do consumo se destaca em cestas de Mercearia Doce ( 9,3%), Bazar e Medicamentos Sem Prescrição ou Isentos ( 5,7%) e Bebidas ( 4,7%).

Luz - A Enel Distribuição Ceará montou um novo plano operacional dedicado para o segundo turno de hoje, em Fortaleza e Caucaia. A distribuidora seguirá com o comitê estratégico com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE). Há 800 locais de votação em Fortaleza e Caucaia.

Kit - A primeira etapa do Circuito de Corridas em comemoração aos 50 anos do Assaí, dia 3 em Fortaleza, entregará aos competidores um kit com marcas de produtores locais. O kit terá mais de 30 fornecedores e mais de 60 tipos de itens. A etapa do Circuito de Corridas acontecerá na Beira Mar. Já com inscrições encerradas.

Liderança - A Latam liderou o setor aéreo do Brasil no terceiro trimestre de 2024, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Obteve quase 39% (RPK - Passageiros-Quilômetros Transportados) de participação no mercado doméstico no acumulado de julho a setembro. Na operação internacional, a Latam também lidera com 23,45% do total de participação (RPK) nos voos ligando o Brasil a outros países.

Óleo - Tanto o diesel comum quanto o diesel S-10 fecharam a primeira quinzena de outubro com os mesmos preços médios registrados no fechamento de setembro, segundo os dados mais recentes da análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O preço médio do litro do tipo comum foi encontrado a R$ 6,10, enquanto o diesel S-10 segue sendo comercializado à média de R$ 6,17. O diesel S-10 registrou a maior alta no Rio Grande do Norte: aumento de 0,81%, passando a custar R$ 6,22.

Macaúba - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 257,9 milhões para a Acelen implantar um centro de inovação tecnológica - o Acelen Agripark - focado em pesquisa e desenvolvimento da cultura da macaúba. A unidade faz parte do projeto integrado da empresa para produção de diesel renovável (RD - renewable diesel) e combustível sustentável de aviação (SAF - sustainable aviation fuel) baseado no desenvolvimento da cultura da macaúba, incluindo a sua domesticação e o cultivo em terras degradadas.

Então é Natal - A Carmais Seminovos está abrindo loja em Natal. Está em fase final de preparação. Terá 700 opções disponíveis de seminovos.