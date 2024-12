Agropar trabalha para lançar açaí do Ceará em pó

Foto: DIVULGAÇÃO Alberto superou o ceticismo de quem não acreditava em açaí no Ceará e hoje colhe 12 safras pro ano

Alberto Félix um dia decidiu dar um impulso à fazenda da família em Paracuru, naquele momento em fase de inércia. E a vitamina para erguer ele buscou no açaí. Em vez de investir em coco, como era mais comum na região, buscou as pesquisas da Embrapa no Pará, principal referência na produção do fruto no País. Lá, os técnicos pesquisavam como vencer as entressafras.

Ajudaram fornecendo as mudas e depois dando assistência técnica para todo o processo produtivo. Alberto superou o ceticismo de quem não acreditava em açaí no Ceará, e hoje a Agropar planta cinco hectares e vende para redes de açaí do estado. São 200 mil kg em 12 safras por ano. Mas é só um começo. Na ExpoCariri, neste fim de semana em Barbalha, ele exibia o chamado açaí liofilizado (em pó). Trabalha para lançar em breve.