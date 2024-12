A duas semanas de 2025

Foto: Aurélio Alves Imagem do réveillon deste ano no Aterro da Praia de Iracema: no próximo dia 31, em vez de três dias de festa, conforme anunciado, haverá apenas um dia de shows

Restam duas semanas para 2025 e falta comida no IJF, o principal hospital de emergência de Fortaleza; as pessoas têm medo de andar nas ruas e, quando viajam para algum lugar mais seguro, têm saudade não dos monumentos, mas de caminhar; as soluções para segurança pública incluem mais gente, mais fardamentos diferentes, mas equipamentos e pouca atenção para o policiamento comunitário; não há calçadas largas na Cidade, seja no subúrbio, seja nas áreas ditas nobres (embora haja nobreza na periferia); as pessoas reclamam do rigor dos fiscais de controle urbano, tipo da Agefis, mas querem a cidade bonita; nos bingos de família ou da firma ainda há gritinhos quando sai o número 24; no mesmo bingo, o chamador fala em dois patinhos na lagoa ao se referir ao 22; já não se reclama do telefone público quebrado, porque ele já quase nem há, mas falta sinal da operadora de celular (alguém acessa Claro na Arena Castelão em dia de jogo?); as crianças e adolescentes já não se humilham ao se arrastar na catraca do ônibus, mas tem menos coletivos a rodar, e estão mais velhos; neles, os aparelhos de ar condicionado nem sempre gelam muito bem; a Cidade é quente, mas faltam árvores. Aliás, a Bezerra de Menezes até tinha, mas derrubaram para abrir faixas de ônibus há alguns anos; os magistrados e o pessoal do Ministério Público ainda gozam 60 dias de férias no ano, e ai de quem achar um escárnio; prefeitos do Interior ainda fazem romaria para pedir ao Governo uma fábrica de calçados para seus municípios, mas quase nenhum fareja o que poderia ser à prova de fim do incentivo fiscal, como o agro e a cultura; homens ainda matam mulheres porque não aceitam o fim do relacionamento e há quem questione a Lei Maria da Penha; a bancada da ignorância aprovou na Câmara a castração química de condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, embora seja sabido que a violência piora devido a frustração de ser "castrado"; ainda há clube de futebol com faturamento milionário em que os dirigentes não são remunerados, trabalhando apenas por amor à bandeira; candidatos ainda falam em gerar emprego e renda, mas nunca dizem muito bem como farão isso, e não fazem de maneira consistente; ah, eles aprenderam há 20 anos a dizer que vão melhorar a vida das pessoas, mas não dizem de quais pessoas; os discursos que pregam a moralidade partem de deputados da Direita; ainda se indicam parentes para cargos vitalícios. Fortaleza, 15 de dezembro de 2024.

AEROPORTO DE NATAL

Um elefante brinca muito mais com R$ 185 milhões

O Aeroporto Internacional de Natal, na verdade no município de São Gonçalo do Amarante, é um caso único de relicitação. Dez anos após ser inaugurado e operado pela concessionária Inframerica, passou por novo processo e foi assumido pelo grupo suíço Flughafen Zurich AG, em 2023. Havia sido o primeiro concedido à iniciativa privada em 2011 e foi arrematado por Zurich em leilão no dia 19 de maio por R$ 320 milhões, com ágio de 41% sobre o lance mínimo. E eis que agora o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou apoio financeiro no valor de R$ 185 milhões para a concessionária, junto com outros dois investidores do mercado de capitais. Estes entraram com R$ 75 milhões adicionais, por meio de oferta pública de debêntures incentivadas. Coordenada pelo Banco, a captação total de R$ 260 milhões será destinada a apoiar a ampliação, manutenção e exploração da infraestrutura. Nos dez anos de existência, o aeroporto gerou prejuízo de cerca de R$ 1 bilhão à concessionária anterior, apresentando resultados aquém do esperado em termos de cargas e passageiros. Um deputado chegou a propor a reativação do antigo aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim, bem mais perto - metade dos 30 km do novo até Ponta Negra. Fica difícil acreditar que valerá a pena o investimento naquele que encarna um elefante branco no litoral potiguar. No final, acaba caindo na conta do turismo.

PROPOSTA

Aeris e a verdade chinesa

A Aeris Energy, líder na produção de pás para aerogeradores, com sede no Pecém, declara de janeiro a dezembro 11 ações de voluntariado para duas mil pessoas no entorno da fábrica. E, enquanto isso, lê proposta de aquisição soprada do Oriente. A chinesa Sinoma Blade tem interesse, mas a Aeris nega que as conversas estejam avançadas. A Aeris vale na B3 R$ 312 milhões, cotada a R$ 5,12. No ano, teve queda de 71,5%. Mas olhando para dezembro de 2023, a chinesa considera R$ 1,97 bilhão. O Pipeline, site de negócios do Valor, informou que a Sinoma compraria 59,69% da família Negrão e do BTG, se antes quitarem o acordo de financiamento que prendeu as ações com o banco.

SUS

O drama de oito instituições em Fortaleza

Oito instituições conveniadas ao SUS dedicadas ao atendimento de reabilitação neuropsicomotora para pessoas com deficiência não receberam os repasses dos meses de setembro a dezembro pela Prefeitura de Fortaleza. São mais de 10 mil pessoas atendidas mensalmente. O Instituto Moreira de Sousa, por exemplo, atende 573 pacientes e realiza mensalmente mais de 8.300 procedimentos. A Casa da Esperança, por sua vez, presta assistência a 1.027 pessoas e realiza 12.354 mensais. O Centro de Integração Psicossocial do Ceará atende 620 pessoas e realiza 11.200 procedimentos ao mês.

PM

Reforço na frota deve ter reforço no Comando

Na sexta-feira, o Governo do Ceará entregou novas 100 motocicletas para a Polícia Militar. Também foram entregues um caminhão baú ao Comando Logístico e uma retroescavadeira. Importante. E determinante também que haja rigor do Comando quanto a motocicletas da corporação a circular com a placa encoberta de maneira dolosa. O rigor deve partir de quem comanda. Não há outro caminho mais eficiente para que não se perca o controle da tropa. E não é de hoje a prática muito suspeita de cobrir ou apagar a placa de motos e viaturas de polícia. Na falta de atitude do Comando Geral, cabe a ação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD-CE). O Ceará é caso raro de estado com órgão autônomo para fiscalizar a disciplina.

CONTRATO

Infraero vem bater o martelo sobre aeroportos

Uma missão da estatal Infraero veio a Fortaleza para finalizar as negociações para confirmar a permanência no Ceará para gerir os 10 aeroportos do Estado. O que estava travando era apenas a Secretaria do Turismo devolver o hangar de Aracati. A novela dura um ano. Em agosto, Infraero e Governo do Estado avançaram após quase a empresa desistir. Naquele momento ficou acertado que as tarifas de embarque nos dez aeroportos estaduais gerenciados subiriam 31,26%, resolvendo em larga medida um dos principais pontos do impasse. A Direção da Infraero enviara um ofício para o governador Elmano de Freitas (PT), no dia 31 de julho, propondo um distrato. Mas Elmano agiu, até alterou a direção da Superintendência de Obras Públicas (SOP), e reverteu a turbulência. Desde agosto de 2023, a Infraero é parceira da SOP.

HORIZONTAIS



Aguanambis - A Prefeitura de São Paulo recuou do acordo com a Pepsico, que faria o "Largo da Batata Ruffles". Em Fortaleza, o "naming rights" decerto começaria mudando para "Avenida Aguanambis", tal qual o agora "Estádio do Morumbis". Que outros lugares, hein?

Oral - A Cimed estreia neste mês no segmento de cuidados bucais (oral care), com o lançamento da linha Carmed Fini de Higiene Bucal. Faz em collab com a Fini e já está nas farmácias cearenses. Tem gel dental e enxaguante bucal, nos sabores Beijos e Dentadura.

A ver pranchas - Pessoas com cargo comissionado na Prefeitura de Caucaia foram exoneradas no começo de novembro e nada receberam. Nos RHs, a resposta sempre é de que não há previsão.

Quem quer bacalhau? - Comprar bacalhau nunca foi tão caro. No Brasil? Não apenas, em Portugal também. O preço vem subindo muito desde 2022 e chega a 40 euros o quilo.

Novos Talentos - As inscrições para a próxima turma do curso Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo estão abertas até o dia 23. O curso é realizado pela Fundação Demócrito Rocha e Grupo de Comunicação O POVO. Exclusivamente on-line, as inscrições devem ser feitas em fdr.org.br/novostalentos