Pnad Contínua mostra a cara do Ceará

Para quem habita o lindo espaço entre a fruta e o caroço da área dita nobre de Fortaleza, o Ceará mudou muito nas últimas décadas. E, em verdade, mudou mesmo. Ora para melhor (vide a educação), ora para pior (vide a segurança e a degradação ambiental).

A nostalgia de um passado idílico, com praias virgens - e dunas idem; ruas mais seguras - com radiopatrulha em Fusca, policiamento Cosme & Damião e fachadas mais ativas; ou ainda calçadão antigo da Beira Mar é, mal comparando, como a reminiscência de um Rio de Janeiro "como nos velhos tempos" de Chico Anysio, a evocar uma época em que a cidade parecia mais simples e acolhedora.

Mas o Ceará não se limita à Aldeota e nem o Rio à Zona Sul. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua, calculada pelo IBGE, serve para enxergar a realidade.

Como é feita a Pnad Contínua

Os números representam a consolidação de dados de 168 mil domicílios no País. Estes participaram da amostra da pesquisa ao longo dos quatro trimestres do ano de referência. A Pnad Contínua visita os domicílios selecionados por cinco trimestres consecutivos, uma vez a cada trimestre, sendo as características gerais dos domicílios investigadas somente na primeira visita ao domicílio. Também investiga, regularmente, informações sobre sexo, idade e cor ou raça dos moradores.

A seguir, um retrato do Ceará. No Estado, em 2023, a população residente correspondia a 4,3% da população do País e a 16,1% da população do Nordeste, o que lhe confere a terceira maior concentração populacional da região.

Entre os anos 2012 a 2023, o Ceará apresentou crescimento populacional de 6,9%, menor que o crescimento médio nacional (9%), sendo essa variação a quarta maior na comparação com os estados do Nordeste.

Traços do Estado

- No Ceará, em 2023, 16,4% das unidades domésticas eram unipessoais - apenas um morador - o que configura um crescimento de 7,5 p.p. em relação a 2012, quando representavam 8,9%.

- Em 2023, o acesso à energia elétrica nos domicílios atingiu a cobertura de 99,7% das unidades dispondo desse serviço, seja fornecida pela rede geral, seja por fonte alternativa. Em 99,6% do total de domicílios, a energia elétrica era proveniente da rede geral.

- Em 2023, 96,3% dos domicílios do Estado possuíam banheiro de uso exclusivo, e, em 56,8%, o escoamento do esgoto era feito pela rede geral ou fossa séptica ligada à rede geral. Em áreas urbanas, 99,1% dos domicílios dispunham de banheiro de uso exclusivo e apenas 68,3%, de acesso à rede geral de esgotos. Entre os domicílios rurais, 85,8% possuíam banheiro de uso exclusivo, e, em apenas 11,9%, o escoamento do esgoto era feito pela rede geral ou fossa séptica ligada à rede geral.

- Em 2023, 11,7% dos domicílios no Ceará cujo destino do lixo era a queima na propriedade. Em 2016 era pior (16,9%).

- No Estado, 97,1% dos domicílios possuíam geladeira em 2023.

- Um total de 25,8% dos domicílios possuíam automóvel, 36,4%, motocicleta, e 10,2%, ambos. Fortaleza é a segunda capital do Nordeste com a maior proporção de domicílios onde havia motocicleta.

- Em 2023, 93,4% dos domicílios nas áreas urbanas tinham como fonte de abastecimento de água a rede geral, contra 32,3% nas rurais.

- O Ceará detém 16,1% da população residente do Nordeste.

- Nos últimos 12 anos a população com menos de 30 anos de idade diminuiu. Também caiu o percentual das pessoas de 10 a 13 anos e de 14 a 17 anos de idade. Ao mesmo tempo, cresceu a participação das pessoas de 65 anos ou mais de idade na população.

- O Ceará é o segundo do Nordeste em número de apartamentos.

- O acesso à energia elétrica nos domicílios cearenses alcançou a cobertura de 99,7%.

- O Estado apresentou queda do percentual de domicílios com automóvel e aumento na proporção de domicílios com motocicletas.

IFOOD

Marmita liderou crescimento no Brasil; no Ceará, açaí

Em 2024, a marmita liderou o crescimento em número de pedidos no iFood em todo o País, registrando uma alta de 18%. Na segunda posição ficaram os itens de padaria, com um aumento de 11%, seguidos pelos pedidos de açaí, que cresceram 9%.

No Ceará, o cenário foi um pouco diferente. As categorias com maior crescimento em pedidos foram, por ordem: açaí (13%), marmita (12%), hambúrguer (12%), pizza (11%) e sorvete (11%).

INDICADOR SERASA

Ninguém aguenta mais tentativa de fraude

Sim, ninguém aguenta mais. As tentativas de fraudes extrapolam qualquer limite. E a Serasa diz ter evitado em setembro 1.035.787 tentativas de fraude. Põe na conta das tecnologias antigolpes que opera. A frequência apontada pela empresa é de uma ocorrência a cada 2,5 segundos e um crescimento de 20,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian indica que em 54,3% das ocorrências foram identificadas inconsistências relacionadas aos dados cadastrais. Em 11,8% dos casos houve comportamentos suspeitos em dispositivos, como associações anteriores com fraudes.

LONGO CAMINHO

ESG ainda distante da vida real das pessoas

Sustentabilidade, impacto social e governança são temas cada vez mais presentes no discurso público e empresarial. No entanto, um estudo recente da empresa HSR Specialist Researchers revela que apenas 36% dos brasileiros conseguem explicar direito o conceito de ESG.

"Há uma familiaridade com aspectos isolados, como meio ambiente e responsabilidade social, mas outros pontos não são tão compreendidos", alerta a diretora da Hilo Estratégia e Propósito, Claudia Leite. Apesar da intenção de compra de produtos sustentáveis alcançar 56% em cenários favoráveis, qualidade e preço seguem como fatores decisivos para 40%, práticas ESG foram mencionadas por apenas 16%.

"Isso me faz pensar que embora o Brasil esteja avançando, falta integrar ESG à vida cotidiana de forma prática e tangível".

FELIZ 2027

Impacto nos empregos da construção ainda em 2026

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) prevê que o setor de construção deve encerrar 2024 com um crescimento de 4,1% em suas atividades. Um elevador para cima, depois de estimar apenas 1,3% há um ano.

Para 2025, a expectativa é de uma desaceleração, com uma projeção inicial de expansão de 2,3%. Em entrevista à rádio O POVO CBN, o presidente Renato Correia disse que o desafio para o crescimento do setor em 2025 é manter a atividade por causa do aumento da taxa de juros.

"Quando eu lanço menos hoje, eu atinjo o emprego de amanhã. Porque o emprego de hoje é o lançamento de ontem. Como ontem nós lançamos muito, eu diria que o emprego em 2025 ainda vai ser bastante demandado. Mas se eu não lanço em 2025, em 2026 a minha curva de emprego começa a cair. Então eu prevejo um desemprego na construção civil, se manter todo esse cenário de juros alto para 2025, lá em 2026", afirmou.

Horizontais

Juá - A cearense Juá, com sede em Juazeiro do Norte, declara 33% de crescimento em 2024. De acordo com a setorista Super Varejo, a Juá figura em segundo lugar no ranking de crescimento dentre as empresas do setor de lava roupa em pó em todo o País. Para 2025, as metas são interiorização e expansão no Nordeste, além de contratação de mão de obra e qualificação interna.

Direito - Ante a indicação do presidente da Comissão Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa, João Vicente Leitão, da cota pessoal do prefeito eleito Evandro Leitão, para o posto de secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, uma personagem do pensamento urbanístico da Cidade deu de ombros: "Mais um advogado para cuidar da nossa cidade!".

TCE - O Anuário do Ceará já tem a ficha do Tribunal de Contas atualizada com a nova conselheira, Onélia Santana. O Anuário terá sua próxima edição impressa 2025-2026 publicada em meados do próximo ano, mas os conteúdos em anuariodoceara.com.br são atualizados. Para ver a ficha do TCE, clique aqui

Saúdes - As saúdes física e financeira estão no topo das metas dos brasileiros para 2025. Uma pesquisa realizada pela VTrends, hub de pesquisa e insights da Vivo, revelou que os cuidados com a saúde física são a principal meta para 60% dos entrevistados. O levantamento também mostrou que 50% desejam cuidar mais da saúde financeira. Já a prática de hábitos com cuidado ao meio ambiente é uma meta que se destaca para o Nordeste, com 31% dos respondentes focados nesse novo hábito.