Amanhã vai ser outro dia?

Foto: Ricardo Stuckert / PR 11.10.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista à Rádio O POVO CBN, com Jocélio Leal

Tão comovente quanto um cartão virtual é um desejo de feliz natal e próspero ano novo. Aliás, a única ocasião em que se fala próspero em 12 meses. Mas o que mesmo sugere ao distinto público que a virada de ano na próxima terça-feira fará o mundo, o Brasil e o Ceará mais felizes? Nada. A não ser aquela esperança vazia de tudo se ajeitar, que teimamos em não esquecer. É tempo de renovar metas a não serem cumpridas novamente e dobrar as alcançadas. A esperança faz parte do negócio.

A posse de Trump na Casa Branca, dia 20 de janeiro, mesmo depois de tudo aquilo, implica reformulação da política externa dos EUA, com promessa de mudanças radicais, ao tempo em que já faz provocações ao Canadá, Panamá e Groenlândia, e enquanto conflitos e incertezas tomam conta de algumas partes do mundo. Israel insiste que a virulência de seus ataques ainda são resposta à invasão brutal cometida pelo Hamas e a cacofonia de todo ano ecoa com "o papa apela pela paz". Francisco, em sua mensagem de Natal, pediu conversações entre Ucrânia e Rússia para acabar com a guerra de dois anos e dezenas de milhares de pessoas mortas. Por ora, nada feito.

Mesma porta sem trinco, mesmo teto

No Brasil, os indicadores mostram desemprego baixo como nunca, mas um Governo sob crise de confiança. Ninguém acredita na disposição de Lula e PT por rigor fiscal. Como se não bastasse a força dos lobbies umbilicais, aqueles a mirar apenas para os próprios, leiam-se Judiciário e Ministério Público, o próprio Governo não faz gestos. Pelo contrário, faz malabarismos para driblar os tetos das despesas. É a mesma porta sem trinco, o mesmo teto.

Um relatório de banco sugeriu que somente a apresentação de um ajuste fiscal crível ao mercado seria capaz de reverter a recente escalada do dólar, acima de R$ 6 há quase um mês e sem sinais de que irá descer desse teto de zinco quente. O real desvalorizou cerca de 27% ante o real em 2024. Apenas neste mês, 7%, pelos cálculos do Banco Inter.

A pressão sobre o câmbio se intensificou no fim de novembro, após a apresentação conjunta do pacote de corte de gastos com a isenção do Imposto de Renda (IR) para salários até R$ 5 mil.

O começos dos R$ 6

A medida fora antecipada pelo presidente em entrevista ao redator da Coluna no dia 11 de outubro, na rádio O POVO CBN. Houve impactos imediatos na Bolsa e no dólar. "Você não pode fazer com que as pessoas que ganhem R$ 5 mil paguem imposto de renda, enquanto os caras que têm ações da Petrobras recebem R$ 45 bilhões de dividendos sem pagar imposto de renda. Você não pode cobrar 27% ou 15% de um trabalhador que ganha R$ 4 mil e deixar os caras que recebem herança, que não pagam. O povo trabalhador, proporcionalmente, paga mais imposto do que o rico. Então, o que nós queremos fazer é isentar aquelas pessoas até R$ 5 mil e, no futuro, isentar mais", disse Lula.

Já no mesmo dia da fala do presidente. A entrevista acabou às 9h56min e às 12h52min o Ibovespa recuava 0,38%, aos 129.851 pontos. Temor fiscal e descontrole dos gastos puxaram para baixo a B3. Às 9h45min, o dólar comercial estava cotado a R$ 5,58. Após a declaração de Lula, por volta de 9h50min, ainda durante a entrevista ao vivo, a moeda norte-americana subiu. Superou R$ 5,60 às 10h13min e atingiu a máxima diária de R$ 5,65 às 10h52min. Era o começo dos R$ 6.

No Ceará, duas novas gestões em especial começam o ano. Elmano com mudança ampla no time - sugestivas 13 ao todo - e Evandro a estrear no Paço Municipal. No Estado, com alterações de forte componente política. Mira a comunicação, o social e a agenda econômica, recorrendo a um nome de Camilo, à vice e ao cacique do importante PSD, respectivamente.

Em Fortaleza, um secretariado até bem recebido, mas a tarefa de fazer entregas com caixa menor é amarga, refém da promessa de acabar a taxa do lixo. Afora um sistema de transporte envelhecido, o IJF em crise, a necessidade de rigor na aplicação das leis - vide poluição sonora e visual - e as velhas demandas citadinas do século XVIII.

Apesar de tudo, feliz 2025. Passa voando.

TURISMO

Beach Club no Cumbuco dentro do Vila Galé

O Mira chega ao litoral do Cumbuco posicionado como um beach club que integra esporte, gastronomia, entretenimento e lifestyle. Fica no novo hotel do grupo português Vila Galé. Mirando na âncora kitesurfe, o Kite Club é equipado com equipamentos da marca Duotone, além de contar com instrutores bilíngues certificados. Terá aulas de kitesurf, windsurf e foil. Vai usar a Lagoa do Cauípe, em frente ao clube, e o mar aberto. A gastronomia foi entregue ao chef Albertino Araújo, diplomado por Le Cordon Bleu. A agenda de réveillon começou na quinta-feira.

NO TRIMESTRE

1.377 marcas abriram lojas

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) revela que no terceiro trimestre 1.377 marcas inauguraram novas lojas em shoppings. O crescimento foi de 9,8% em relação ao segundo trimestre. O estudo "O Varejo dos Shoppings: Marcas em Expansão", detalha que o setor de Alimentação e Bebidas liderou a expansão, com um aumento de 26% nas novas aberturas, seguido de perto pelo Vestuário (18%). A Milky Moo lidera, seguida da Fini e Natura.

RADAR FEBRABAN

Brasileiros confiantes no ano que vai nascer

Pesquisa Ipespe,contratada pela Federeação dos Bancos, a Febraban, aponta que a maior parte da população brasileira chega ao final de 2024 bem confiante em relação ao próximo ano e satisfeita com sua vida pessoal e a familiar. Para 75%, a vida pessoal e a familiar irão melhorar em 2025. Esse percentual retoma o patamar de dezembro de 2023 (74%) e representa um salto de 13 pontos em relação a outubro passado, quando o percentual foi o mais baixo da série histórica (62%). Não, não são famílias de banqueiros.

ESQUEMA ESPECIAL

A prova de fogo da Enel será o réveillon

A Enel Distribuição Ceará montou uma operação especial para as festas de fim de ano. Anuncia cerca de 500 equipes de plantão em todo o Estado, com atenção especial para as áreas turísticas, motivo de muitos desgastes no passado. Haverá três subestações móveis de até 33 MVA pelo o estado, para atender ocorrências de maior porte. Vai usar também geradores e inversores serão reforçados na estrutura, para atendimento emergencial e clientes eletrodependentes. As traumatizadas Icaraí de Amontada, Moitas e Guajiru terão um novo alimentador de energia.

EX-SARTO

Samuel assume Infraestrutura no Eusébio

O secretário da Infraestrutura de Fortaleza, Samuel Dias, vai assumir na terça-feira a mesma função, mas no Eusébio. Ele aceitou o convite do prefeito eleito, Dr. Junior (PRD). Ele obteve 80,96% dos votos (36.256), contra 19,4% do Dr. Mauro, do União Brasil (8.525). Júnior já foi prefeito antes. Daquela e desta vez por indicação de Acilon Gonçalves (sem partido), que ocupa o cargo pela quarta vez e assume agora a pasta da Educação. Samuel chegou a ser pré-candidato do PDT a prefeito de Fortaleza, mas José Sarto acabou escolhido. Era o nome preferido de RC, mas não de Ciro.

horizontais

Na Serra - Ex-secretária executiva na Cultura e no Turismo de Fortaleza, na gestão Sarto, Paola Braga será a secretária do Turismo de Guaramiranga.

O Gatão da Volvo - A Volvo Car Brasil instalou 63 eletropostos por todo o País em 2024. Cresceu rápido. Em janeiro deste ano, a marca tinha apenas dez de carga rápida em funcionamento nas rodovias brasileiras. Mas ainda falta muito. No Ceará, hoje o único eletroposto disponível está no município de Sobral, a 233,78 km de Fortaleza, no Auto Posto Gatão.

Como um raio - O Governo do Estado inaugurou na quinta-feira a 77ª base do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e mais uma central de videomonitoramento. Desta vez em Caririaçu, no Cariri, com 26,3 mil habitantes. É a 4ª fase de ampliação do Raio, agora nas cidades cearenses com mais de 25 mil habitantes. Já no Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), a PM vem falando pouco.

Usados caem menos no Ceará - Levantamento da Webmotors aponta que o preço médio dos veículos usados anunciados na plataforma registrou retração de 0,11% no Ceará em novembro de 2024 contra -0,34% em outubro. A desaceleração é de 67,1%. O Índice Webmotors é calculado a partir de dados de 2017 com uma metodologia baseada na mediana da diferença de preço entre um mês e o mês anterior.

O avião - A Embraer, com ações na bolsa de Nova York e na B3, assinou contrato com um cliente não revelado, para a venda de duas aeronaves multimissão C-390 Millennium. O contrato também inclui um abrangente pacote de treinamento e suporte, assim como o fornecimento de peças de reposição. As aeronaves serão especialmente configuradas para atender aos requisitos do cliente. Dentre os quais, transporte tático de tropas e veículos, ajuda humanitária, gestão de desastres e evacuação aeromédica. O novo cliente é a décima nação a selecionar o C-390, depois de Brasil, Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca, Suécia e Eslováquia.