Bares e restaurantes pagam maior salário médio da história:R$ 2.170

O setor de alimentação fora do lar alcançou o maior salário médio de sua história, atingindo R$ 2.170. O crescimento foi de 5,8% nos últimos 12 meses. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) divulgada nesta sexta-feira, 27. O valor foi registrado dentro da categoria Alojamento e Alimentação, na qual bares e restaurantes respondem por 85% do volume de empregos.

Houve a criação de 13.787 novos postos de trabalho com carteira assinada em novembro, um aumento de 11,8% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No trimestre, mais de 70 mil pessoas foram empregadas segundo a Pnad - com empregos formais e informais - totalizando quase cinco milhões de trabalhadores no setor.

Segundo estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, a cada 1 mil empregos diretamente gerados por bares e restaurantes, gera-se um adicional de 2.250 empregos na economia brasileira.

“O aumento histórico nos salários e a significativa geração de empregos mostram que nosso setor segue como um pilar essencial da economia brasileira. Hoje está difícil encontrar mão de obra disponível, por isso o aumento na remuneração, uma das formas de atrair trabalhadores. O setor contratou em dezembro para dar conta do aumento da demanda esperado, e boa parte desses trabalhadores devem continuar com contrato no verão, principalmente nas cidades turísticas, onde a demanda promete ser alta”, afirma Paulo Solmucci, presidente da Abrasel nacional.