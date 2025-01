TRT-CE abre vagas para estágio em Fortaleza e Interior

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-7) abriu inscrições para Processo Seletivo de estagiários de nível superior em Fortaleza e em cidades da Região Metropolitana e interior do Estado. Os valores da bolsa de estágio variam de R$ 863 a R$ 1.050, de acordo com a carga horária semanal definida. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente no portal eletrônico da Universidade Patativa do Assaré até o próximo dia 12. Inscrições aqui

Fortaleza

As vagas disponíveis em Fortaleza são para os cursos de graduação em Administração de Empresas, Pedagogia, Jornalismo e Ciências Contábeis. A remuneração é de R$ 863 para carga horária de 20 horas semanais e R$ 1.050 para 25 horas semanais, além do auxílio-transporte.

Região Metropolitana e Interior

No Interio, vaga para a área de Direito, nas cidades de Aracati, Baturité, Caucaia, Crateús, Eusébio, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus, Quixadá, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Tianguá. A remuneração é de R$ 863 mais o vale transporte.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva online, agendada para o dia 15 de janeiro de 2025.