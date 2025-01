Diesel sobe mais no Ceará, diz pesquisa

Foto: FERNANDA BARROS Diesel teve variação de 2,65% no Ceará, a maior alta do Nordeste

A mais recente análise do índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento sobre o comportamento de preços das transações nos postos de abastecimento, revelou que o tipo S-10 do diesel foi vendido à média de R$ 6,34 no Nordeste no final do ano, registrando aumento de 1,60%. O Ceará apresentou a maior alta na região para o diesel comum, de 2,65%. Apesar da alta do etanol, o combustível foi considerado mais econômico do que a gasolina na maioria dos estados do Nordeste.

O Nordeste foi a região com os maiores aumentos entre todas as regiões do País. Tanto para gasolina como para dois tipos de diesel no mês de dezembro, na comparação com novembro. Enquanto a gasolina fechou o último mês de 2024 a preço médio de R$ 6,44 - uma alta de 1,58% em relação ao mês anterior, o diesel comum teve preço médio de R$ 6,33 no Nordeste, um aumento de 2,10% na mesma comparação. O IPTL é calculado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

MALHAR OU TREINAR

Greenlife abre 10 academias este ano

A Greenlife Academias vai abrir 10 novas unidades no Ceará em 2025. As primeiras unidades serão inauguradas até abril em Caucaia, no Shopping Aldeota, Montese e no Cocó.

UNIÃO DO PT

Sacrifício desnecessário, diz petista

O sociólogo e petista Geraldo Accioly disse que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), errou ao entregar a Regional 10 para o vereador Márcio Martins (União): "A pior besteira que o Evandro fez foi colocar esse cidadão aí. Não havia necessidade para a governabilidade. Como é que nós vamos deixar um cara desse lá defendendo a direita se o Governo é de esquerda?". Martins foi convocado para abrir vaga de vereador para René Pessoa, neto do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.

Foto: DIVULGAÇÃO Luciano Hang em foto no calçadão da avenida Beira Mar, em Fortaleza

HAVAN

Hang vem procurar terreno em Fortaleza

Quem passou por Fortaleza ontem foi o fundador da rede de lojas Havan, Luciano Hang. Ele percorreu algumas áreas da Cidade a farejar terrenos para abrir a primeira operação dele no Estado. Além de Fortaleza, ele foi a Macapá e Boa Vista. Ceará, Amapá e Roraima são os três estados onde ele não chegou ainda. Hang se interessou por pelo menos uma área em Fortaleza e agora vai partir para a negociação. Até 2026, ele quer completar o mapa do Brasil. Desde segunda-feira, já esteve em sete estados e dezenas de cidades pelo País.

Horizontais

Primeira - A UFC adquiriu um Single Molecule Arra, modelo SRX TM, da Quanterix, para a Faculdade de Medicina. É a primeira instituição do Norte e Nordeste a ter um. Vai servir para investigações científicas sobre Alzheimer.

13 feriados nacionais - O ano de 2025 terá 13 feriados nacionais sem expediente bancário. Quatro serão no sábado ou domingo, quando já não há atendimento presencial ao público nas agências.