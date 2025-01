Conab fará concurso para 403 vagas; salário começa em R$8,1 mil no nível superior

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil PRESIDENTE da Conab, Edegar Pretto

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) fará em breve um novo concurso público. O Instituto Consulpam foi escolhido para organizar o certame. O extrato de contrato foi divulgado nesta sexta-feira, 10, no Diário Oficial da União. O contrato com o instituto possui validade de 12 meses.

Estão previstas 403 vagas (incluindo Analistas e Assistentes), distribuídas em todo o País, incluindo a matriz , em Brasília, e as superintendências regionais.

As vagas para Analista abrangem as formações em Administração, Engenharia Agronômica, Economia, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Gestão do Agronegócio, Engenharia Civil, Direito, Pedagogia, Engenharia Agrícola, Relações Públicas, Engenharia Elétrica, Jornalismo, Psicologia, Arquitetura, Engenharia Mecânica, Letras, Estatística, Nutrição, Engenharia de Segurança do Trabalho, Arquivologia e Engenharia de Alimentos, com salário inicial de R$ 8.140,88 e benefícios.

Também estão previstas vagas para Assistente, sendo elas: Assistente - Administrativo, Assistente - Técnico Agrícola, Assistente – TI e Assistente – Contabilidade, com salário inicial de R$ 3.459,87, mais benefícios.

As provas do concurso serão aplicadas em todas as capitais do Brasil. Confira o Extrato de Contrato, publicado no Diário Oficial.