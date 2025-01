Geraldo Azevedo faz 80 neste sábado; veja o ranking das mais tocadas

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Fortaleza-CE, Brasil, 19-02-2023: Carnaval - 2023 - Praia de Iracema - Show Geraldo Azevedo. (Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo)

Geraldo Azevedo completa 80 anos neste sábado, 11. Pernambucano de Petrolina, o cantor, compositor, violonista, arranjador e diretor musical tem na liderança do ranking das músicas de sua autoria mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos "Dona da minha cabeça", uma composição feita em parceria com o cearense Fausto Nilo.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez o levantamento com base nas suas 220 obras musicais e 691 gravações cadastradas no banco de dados. A pesquisa considera os principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows).

Entre os intérpretes que mais gravaram músicas de sua autoria, a paraibana Elba Ramalho lidera. Depois dela, Alceu Valença e Zé Ramalho, em segundo e terceiro lugares. Os três, inclusive, fazem parte da carreira de Geraldo e foram seus parceiros no projeto O Grande Encontro, que teve sua estreia na década de 1990.

No ranking das músicas mais gravadas, o primeiro lugar ficou com “Dia branco”. Fausto Nilo é parceiro de Geraldo também em outras duas músicas dentre as 10 mais tocadas: a quinta, "Chorando e Cantando", e a oitava, "Você se lembra", também com Pippo Spera.



RANKING DAS MÚSICAS MAIS TOCADAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS



1

Dona da minha cabeça

Fausto Nilo / Geraldo Azevedo

2

Taxi lunar

Geraldo Azevedo / Zé Ramalho / Alceu Valença

3

Dia branco

Renato Rocha / Geraldo Azevedo

4

Moça bonita

Capinan / Geraldo Azevedo

5

Chorando e cantando

Fausto Nilo / Geraldo Azevedo

6

Vida cigana

Geraldo Azevedo / Xico Chaves

7

Caravana

Geraldo Azevedo / Alceu Valença

8

Você se lembra

Fausto Nilo / Pippo Spera / Geraldo Azevedo

9

Bicho de sete cabeças (vocal)

Renato Rocha / Geraldo Azevedo / Zé Ramalho

10

Sabor colorido

Geraldo Azevedo



TOP 5 DAS MÚSICAS DE GERALDO AZEVEDO MAIS GRAVADAS





1

Dia branco

Renato Rocha / Geraldo Azevedo

2

Dona da minha cabeça

Fausto Nilo / Geraldo Azevedo

3

Moça bonita

Capinan / Geraldo Azevedo

4

Taxi lunar

Geraldo Azevedo / Zé Ramalho / Alceu Valença

5

Chorando e cantando

Fausto Nilo / Geraldo Azevedo