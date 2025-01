A Arca de Noé de Evandro Leitão inclui bolsonarista no IPM

Foto: REPRODUÇÃO INSTAGRAM Aline Vilar: cargo estratégico na gestão municipal petista, mas histórico bolsonarista recente causa muxoxos

A Arca de Noé da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) em Fortaleza reúne nomes que até bem pouco tempo atrás estavam noutro barco. Um desses nome é o do advogada Aline Vilar, nomeada para a Presidência do Instituto de Previdência do Município (IPM), órgão fundamental para o funcionalismo municipal. O perfil da presidente no Instagram é fechado.

Desde o anúncio do nome da advogada, o muxoxo corre entre petistas nos aplicativos de mensagens. Circulam posts de Aline em tom ofensivo contra a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e exaltação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em post no dia 23 de abril de 2024, Gleisi criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no que Aline emendou uma resposta: "Tadinha...".

Em 24 de janeiro de 2024, Aline reposta post do deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), no qual ele reproduz foto e frase de Bolsonaro. Gayer foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) em 25 de outubro por suposto desvio de verbas parlamentares para financiar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Além de Aline, outra nomeação chamou a atenção das bases petistas, a do vereador Márcio Martins (União), convocado para a Regional 10. O caso dele foi um arranjo para abrir a vaga na Câmara de Fortaleza para o neto do prefeito de Maracanaú (União), Roberto Pessoa.

Comentário irônico sobre a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann: "Tadinha..." Crédito: REPRODUÇÃO