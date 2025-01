Boate Azul foi a música mais tocada em 2024

Foto: Reprodução / Multishow Com a família e a plateia, Xororó cantou 'Evidências' na plateia quando a banda de Bruno Mars tocou a canção durante show em São Paulo

Músicas brasileiras foram as mais tocadas em shows realizados no Brasil em 2024. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) informa que a liderança do ranking musical ficou com a canção “Boate azul”, de autoria de Benedito Seviero e Aparecido Tomás, considerada um dos clássicos do gênero musical. O top 3 ficou completo com outras duas músicas classificadas elo Ecad como sertanejas: “Evidências”, composição de José Augusto e Paulo Sergio Valle, e “Telefone mudo”, dos autores Peão Carreiro e Franco.

Números de compositores

O Ecad faz a chamada gestão coletiva da música no Brasil e representa hoje mais de quatro milhões de compositores nacionais e estrangeiros. Estes cadastraram suas músicas no banco de dados para que possam receber seus direitos autorais de execução pública musical quando elas tocam em território nacional. As associações Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC, que administram o Ecad, são as responsáveis por todo gerenciamento e atendimento a cada um deles.

Hoje, o banco de dados conta com mais de cinco milhões de titulares de música. São os autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Para receber direitos autorais de execução pública no Brasil, compositores e artistas devem se filiar a uma das sete associações de música e manter seus dados musicais atualizados. Os estrangeiros também são cadastrados no Brasil por meio de contratos de representação firmados entre as associações estrangeiras e nacionais e os seus direitos autorais também estão assegurados.

No caso de morte de um compositor ou artista, os direitos também estão resguardados e os herdeiros, por lei, podem receber os rendimentos relacionados às obras musicais por 70 anos após a morte (ou do último compositor/autor, em caso de parcerias), como também estipula a legislação brasileira



Ranking das músicas mais tocadas em shows realizados no Brasil em 2024

1

Boate azul

Benedito Seviero / Aparecido Tomás

2

Evidências

José Augusto / Paulo Sergio Valle

3

Telefone mudo

Peão Carreiro / Franco

4

Erro gostoso

Lucas Souza / Flavinho Do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia

5

Não quero dinheiro

Tim Maia

6

Cheia de manias

Luiz Carlos

7

Ainda ontem chorei de saudade

Moacyr Franco

8

Eva

Cartavetrata / Umto / Ficarelli

9

País tropical

Jorge Ben Jor

10

Tentei te esquecer

Cruz Gago

11

Anna Julia

Marcelo Camelo

12

Baby me atende

Igor Costa / Junior Angelim / Matheus Fernandes / Rodrigo Reys

13

Arranhão

Flavinho Do Kadet / Felipe Kef / Felipe Marins / Nudoze / Kaique Kef / Edson Garcia

14

Praieiro

Manno Goes

15

Mulher de fases

Rodox / Digão

16

Pense em mim

Mario Soares / Douglas Maio / José Ribeiro

17

Anunciação

Alceu Valença

18

Página de amigos

Alexandre / Carlos Eduardo / Rick

19

Tem cabaré essa noite

Flavinho do Kadet / Geoffrey R Rojas / Yonathan Then / D Lesly D Lora

20

Bombonzinho

Renato Campero / Robison Jf / Matheus Araujo / Leo Soares