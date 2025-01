Os cheques ainda vivem

Foto: Lucas Couto Cheques agora são usados para valores mais altos

.

Os cheques não morreram ainda. Ainda não. O uso sobrevive, apesar da queda vertiginosa e da difusão dos meios de pagamento digitais. O Pix, aliás, já chega aos cinco anos. Levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostra que os brasileiros usaram 137,6 milhões de cheques no ano passado.

Uma quantidade de documentos compensados a cair ano a ano. Em 2024, houve redução de 18,4% versus 2023. Na comparação com 1995, início da série histórica, quando foram compensados 3,3 bilhões de cheques, a queda foi de 95,87%.

Em termos de volume financeiro dos cheques, em 2024 foram R$ 523,19 bilhões, queda de 14,2% ante o ano anterior. O levantamento tem como base a Compe - Serviço de Compensação de Cheques. Mas o que explica o cheque ainda respirar? "A resistência de alguns clientes com os meios digitais, uso em comércios que não querem oferecer outros meios de pagamento, utilização como caução para uma compra, como opção em localidades com problemas de internet, entre outros", analisa o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria.

O valor médio do cheque é mais alto, o que significa que seu uso tem ocorrido em transações de maior valor. Já o miúdo do dia a dia é por meio do Pix.

AEROPORTO E SHOWS

O risco de carros fora de app

A Polícia Militar foi precipitada ao informar que Edilson Florêncio da Conceição, 48, preso em flagrante por estupro na madrugada de domingo, era um motorista de aplicativo. Ele até era, mas como mostrou O POVO, estava inativo na plataforma 99Pop há pelo menos três meses. Ou seja, o crime não foi praticado enquanto motorista de app. A propósito, é imenso o risco de quem embarca em um carro de supostos motoristas de app que se oferecem no desembarque do Aeroporto Pinto Martins e em portas de shows. Não há repressão à prática. Uma tarefa para a Etufor, em defesa dos passageiros.

DIA DO APOSENTADO

Far niente nem tão dolce

No Dia do Aposentado, neste 24 de janeiro, hoje, a Serasa revela uma pesquisa encomendada ao Instituto Opinion Box: 64% dos consumidores aposentados consideram o valor recebido aquém do necessário e causa de queda no padrão de vida. Uma das razões da percepção é a falta de planejamento: 37% dos aposentados admitem que não se planejaram para esse momento.

Foto: DIVULGAÇÃO ENEL Ao todo, cerca de cinco mil quilômetros de redes serão vistoriados até o fim do mês no Ceará

R$ 6 MILHÕES

Enel passa a usar helicóptero para inspeções

A Enel Ceará começou a fazer inspeção na rede elétrica com helicóptero. Fala em agilizar as ações de manutenção, especialmente em áreas rurais, onde a inspeção por terra demora mais. Fortaleza, Banabuiú, Caucaia, Crateús, Eusébio, Ibiapina, Icó, Maracanaú, Pacatuba, Russas, Sobral, Milagres, Quixadá e Tauá estão na rota de inspeções em janeiro. Ao todo, cerca de cinco mil quilômetros de redes serão vistoriados até o fim do mês no Ceará. A Enel declara investimento total de R$ 6 milhões.

AÇO RECICLADO

ArcelorMittal inova para setor automotivo

A ArcelorMittal lançou para o mercado automotivo a Barra Chata Mola XCarb, fabricado com aço 100% reciclado e 100% de energia renovável certificada. Fala em redução de mais de 60% nas emissões de CO2. Solução com sotaque fluminense, da unidade de Barra Mansa (RJ). A Barra Chata Mola é usada na produção de feixes de mola para a suspensão de veículos pesados, como caminhões.

NOVOS E USADOS

Mercado aquecido sustenta preços de carros

A Webmotors levantou que o mercado automotivo brasileiro aquecido fez o preço médio dos veículos novos e usados cair menos em 2024 em relação a 2023. No acumulado do ano passado, o Índice Geral de Preços encerrou dezembro com marcha a ré média de -3,91% no acumulado do ano, frente a -6,99% no mesmo período do ano anterior. O breque foi de 43,98%. O indicador, que havia alcançado -0,60% em dezembro de 2023 e fechou o último mês de 2024 em -0,44%, apresentou diminuição na queda de 26,08% no comparativo entre os meses.

Horizontais

Chama o Xamã - Xamã, uma das atrações do ciclo carnavalesco de Fortaleza, havia gravado vídeo de apoio ao então candidato Evandro Leitão (PT), hoje prefeito. A música "Leão", escrita por Xamã, foi a canção mais executada nos shows realizados no Brasil ao longo de 2023.

Carbono eficiente - A M. Dias Branco acaba de anunciar sua inclusão no Índice Carbono Eficiente da B3 (ICO2 B3) em 2025. Fala em compromisso com a eficiência na gestão de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e com práticas voltadas para a transição climática.