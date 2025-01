Foto: Reprodução/Instagram EVANDRO Leitão tem se mostrado ativo no início da gestão, sempre com cobertura nas redes sociais

A hora é essa. É no começo das gestões que se mostra a que se veio. Vale para professor em sala de aula, técnico de futebol ou prefeito. Há menos de um mês nos cargos, os novos prefeitos Brasil afora ainda estão na fase de se posicionar, considerando posicionamento como aquele conceito do marketing sobre como se deseja ser visto pelos consumidores. Em se tratando de gestão pública, pelos cidadãos-contribuintes.

Isto explica por que o prefeito Evandro Leitão (PT) tem a seu dispor uma coleção de coletes-laranja da Defesa Civil. Ele tem usado por toda parte nas cenas de rua. Aparece assim com tom operacional. Um blazer torna a personagem com cara de gabinete. No passado, na Era tucana, o dress code era calça jeans, camisa branca com listras azuis e tênis Reebok preto. Até a velha guarda aderente ao chamado Governo das Mudanças aderiu. Perdurou até a Era Ciro, depois nem tanto.

Cenário crítico, colete cítrico

Para uma cidade em estado crítico, o cítrico. Laranja é a cor mais quente para o prefeito porque é estimulante e harmoniza físico com o emocional. Está associada ao humor, entusiasmo, criatividade, amizade, energia, vibração, calor, equilíbrio, alegria e confiança. O laranja também é uma cor intensa, porém, menos agressiva que o vermelho, mesmo sendo uma gestão petista.

Mas cores e imagens são símbolos. O amarelo queimado do colete estará rapidamente desbotado caso o prefeito não seja cabal nas ações e obtenha resultados já no curto prazo. O tempo da gestão é diferente do tempo da política, mas ocupam o mesmo balde - de tinta. Grandes projetos geram grandes marcas, mas podem demorar.

No almoço da sexta-feira, Evandro foi aos lojistas da CDL. Anunciou a intenção de investir nas avenidas Dom Manuel e Monsenhor Tabosa. Falou em requalificar a área para se tornar um centro tecnológico com a presença de startups, ampliando, também, a atuação de bares e restaurantes em uma espécie de corredor 24 horas. Uma dentre outras boas ideias e boas intenções, dentre tantas que cabem nas maquetes eletrônicas. Nada disso é no curto prazo porque não depende da Prefeitura assegurar o interesse de investidores.

Para não desbotar

Para garantir que o colete não fique encardido, Evandro precisa mostrar liderança, ao time e aos fortalezenses, e dar respostas imediatas. O prefeito compõe um triunvirato vendido na campanha - ele, Elmano e Lula (com Camilo na foto). O primeiro fruto veio da ajuda maior do Governo do Estado para o IJF, um paliativo de R$ 120 milhões. Mas isso é só a base. O grande ativo ao seu dispor é a máquina da Prefeitura, uma estrutura com servidores dispostos a honrar as missões. Seja na saúde, na educação, na infraestrutura, no turismo, na segurança e onde for, no vasto manancial de secretarias mantidas pelo prefeito. São 23 secretários das áreas setoriais e mais 12 secretários regionais.

Exige baixa tecnologia e pouco investimento financeiro aplicar as leis. Eles já há para assegurar urbanidade. Seja para calçada livre, para coibir a extorsão por flanelinhas, para o rigor quanto às motos (reduzindo a lotação do IJF), seja para o combate à poluição visual que enfeia a Cidade como nunca se viu. Resta aplicá-las com rigor. Os resultados vêm. Sem isso, em dois anos, bem na metade, terá de mudar o time e iniciar uma corrida desesperada para chegar bem às próximas eleições de 2028. A hora é essa.

CONCURSO

Ibama abre 460 vagas; também no Ceará

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou o edital de concurso para 460 vagas para analistas do órgão, de nível superior. A banca escolhida para organizar o certame é o Cebraspe. Das 460 vagas, 130 são para o cargo de analista administrativo e 330 para o cargo de analista ambiental, distribuídas para as 27 unidades da Federação. A remuneração é de R$ 9.994,60, para todos os cargos. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas da próxima quinta-feira (30) até o dia 18 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever online no site do Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 95.

BALANÇO ATÉ OUTUBRO

Seguradoras pagam R$ 409,9 milhões no Ceará

Aumento de acidentes, roubos e até eventos climáticos extremos são alguns dos motivos que levam pessoas e empresas a buscarem o seguro para automóveis. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) calculou até outubro de 2024 o pagamento de R$ 27,9 bilhões em indenizações relacionadas ao seguro de automóvel em todo o País, um aumento de 6,6%. Somando os estados do Nordeste, sem incluir Bahia e Sergipe, as seguradoras pagaram mais de R$ 6,4 bilhões. Em Pernambuco, foram pagos em indenizações neste mesmo período R$ 630,9 milhões, um aumento de 30,9%. No Ceará, o valor pago supera R$ 409,9 milhões, ampliando o pagamento em 34,1%. Cerca de 70% dos automóveis no Brasil rodam sem qualquer tipo de seguro.

FORTALEZA INCLUÍDA

Classes D e E movimentam consumo

No terceiro trimestre de 2024, o consumo dentro dos lares brasileiros apresentou uma desaceleração de unidades por viagem (-0,7%), com retomada na frequência de compra ( 0,3%), na comparação com o terceiro trimestre de 2023. A movimentação ocorreu em especial por causa das classes D e E. Para equilibrar os gastos, esses lares optaram por menos produtos e mais categorias. Dados do relatório Consumer Insights Q3 2024, elaborado pela divisão Worldpanel da Kantar. D e E foram as que mais incrementaram o consumo de café da manhã, com a retomada do café da manhã em casa: alta de 26,1%. Foram estudadas seis regiões metropolitanas dentro do lar: Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Fortaleza.

ENEL CEARÁ

Foco no time próprio para o atendimento aos clientes

Na lista de investimentos da Enel no Ceará (R$ 7,4 bilhões até 2027), em sobrecarga financeira ante projeção anterior, há um olho no medidor de luz e outro na concessão a se apagar em 2028. E a chave da estratégia é a contratação, até 2026, de 1.340 novos funcionários e a aquisição de 480 veículos. Apenas este ano, são cerca de 700 novos empregados próprios para reforço no atendimento. No ano passado, foram novos 535 profissionais e cerca de 120 caminhões. Mesmo com a primarização como bandeira, o presidente da companhia, José Nunes de Almeida, disse na rádio O POVO CBN, que as terceirizadas são imprescindíveis. "Só é possível crescer os investimentos tendo as empresas parceiras e mobilizá-las cada vez mais".

LULA III

Saúde sob tratamento intensivo no Governo

O alerta da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) sobre a baixa procura por vacina contra a dengue, na sexta-feira, foi mais uma ferroada na ministra da Saúde, Nísia Trindade. O imunizante está disponível para um grupo restrito de pessoas em 1,9 mil cidades nas quais a doença é mais frequente. Mas apenas metade das doses distribuídas pelo Ministério foi aplicada. Em Brasília é sabido do respeito do presidente pela ministra, mas também da pressão dentro e fora do Governo pela Pasta. Dentro porque a Saúde poderia ser uma bandeira forte do Lula III, mas está longe disso. Fora por conta do olhar lânguido do Centrão pelo cargo. O novo ministro da comunicação, Sidônio Palmeira, mira Saúde e Educação como duas áreas capazes de gerar agenda positiva rápido.



horizontais

Um snack - O aumento de frequências da Latam entre Fortaleza - São Paulo (Congonhas) de 20 para 27 voos semanais; Fortaleza - São Luís de 7 para 10; e Teresina de 7 para 11 voos não é assim uma bomba, convenhamos. Serviu mais como agenda positiva para o Ceará ante o fim de uma série de voos da Azul na mesma semana.

CAE - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado tem 84 projetos na fila de espera para serem analisados pelos 54 senadores integrantes do colegiado. A partir de fevereiro, terá nova composição - 27 titulares e 27 suplentes.

Água - O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO) para a última semana operativa do mês, que vai de 25 a 31 de janeiro, traz projeções favoráveis para os níveis de Energia Armazenada (EAR). A região Norte pode chegar a atingir 75,2%, seguida do Nordeste, com 70,4%. "A recuperação dos níveis dos reservatórios permitirá ter uma operação mais tranquila no período seco", lê o diretor-geral do ONS, Marcio Rea.

Bolsas pelo IFood - O iFood está expandindo o programa Meu Diploma do Ensino Médio, oferecendo 35 mil bolsas de estudo gratuitas para o curso preparatório ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), validado pelo Inep. A iniciativa, em sua quarta edição, é destinada a entregadores, proprietários e funcionários de todos os estabelecimentos parceiros do aplicativo, além de seus familiares.

Fake ? - A indiferença de Donald Trump com valores abraçados por empresas nos EUA e mundo afora, como equidade e outros temas sob selos de ESG, mostrará quem estava falando sério ou quem estava só jogando para a plateia mesmo.