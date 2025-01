Taurus apresenta suas armas em Las Vegas

Foto: DIVULGAÇÃO TAURUS Feira foi realizada em Las Vegas, no estado de Nevada, nos EUA

A Taurus, a líder em vendas de armas leves no mundo, abriu o cardápio na SHOT Show 2025, em Las Vegas (EUA), com novidades em um estande de 370 m2. A feira é a maior feira de armas e munições do mundo, com mais de 2.800 expositores, realizada até sexta, 24. Entre os lançamentos apresentados pela Taurus este ano está a pistola GX2, lançada globalmente este mês.

Em calibre 9mm, a arma é uma evolução da G2c, número 1 em vendas no mundo em sua categoria de pistolas compactas. Segundo a fabricante, são mais de 3 milhões de unidades comercializadas globalmente. A nova GX2, em variados acabamentos, tem capacidade de 13 disparos e possui ação SA - Striker Fire. O cano é de 3,39” e pesa 540g.

Ainda na linha de pistolas, outro destaque no estande da Taurus na SHOT Show 2025 foi a microcompacta TUC 22, lançada recentemente nos Estados Unidos, no calibre .22 LR. É vendida como ideal para porte velado ou como arma de backup.

Com cano de 2,5”, comprimento de 127mm e pesando cerca de 280 gramas, é uma arma leve. Uma das principais características é o seu cano basculante, que facilita o carregamento, sem a necessidade de acionar o ferrolho. A arma possui gatilho de ação dupla (DAO) e carregador para 9 disparos.

A Taurus também expôs modelos da família de produtos Graphene, produzidos com a tecnologia do grafeno, exclusiva da Taurus. Dentre eles, as pistolas TS9 em calibre 9mm, TH em variados calibres e a série completa GX4.

Outro produto em destaque é a pistola Taurus modelo GX4 Carry que, além de no calibre 9mm, também está em exposição no inovador .38 TPC (Taurus Pistol Caliber), primeiro calibre brasileiro da história.

O .38 TPC é posicionado como mais uma opção, que preenche uma lacuna balística que existia mundialmente entre o calibre .380 Auto e o 9mm. O novo calibre promete até 40% mais energia que o .380 Auto e 28% menos recuo que o 9mm. Isso permitiria rápida recuperação da mira e aumento da precisão.

“O nosso calibre, o .38 TPC, é um sucesso absoluto. No Brasil, já representa mais da metade das armas vendidas e registradas no SINARM - Polícia Federal. Nos Estados Unidos, e em outros países, mesmo tendo o calibre 9mm, existe uma demanda para o nosso .38 TPC, em especial para as pessoas que procuram uma arma com um recuo mais confortável”, afirma o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs.