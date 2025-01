Morre o economista Cláudio André Nogueira

Foto: REPRODUÇÃO Cláudio André Nogueira, ex-diretor do Ipece, morreu aos 53 anos

Morreu o economista cearense Cláudio André Nogueira, 53. Ele era graduado em Economia pela Universidade Federal do Ceará (1996), possuía mestrado em Economia também pela UFC (1999) e pela Pennsylvania State University (2002), além de doutorado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (2017). O velório começou na noite desta segunda-feira, 27, na funerária Ethernus. O sepultamento será às 10 horas desta terça-feira, 28, no cemitério Parque da Paz.

Ele recebeu mais de 20 prêmios acadêmicos e menções honrosas. Dentre os quais, o Prêmio de Excelência em Pesquisa Ipea Roberto Campos, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 2018; (ii) ASAC 2012 Conference (Melhor artigo da divisão de International Business), Administrative Sciences Association of Canada, 2012; e, (iii) V Prêmio Banco do Nordeste de Economia Regional (Dissertação de Mestrado - 2º Lugar, Categoria Universitária), Banco do Nordeste, 2001.

Ele já foi professor da Unifor (2002-2015); analista de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), de 2003 a 2008 e de 2014 a 2017. Em Goiás, ele foi ssessor especial de Monitoramento Fiscal e Planejamento Financeiro da Secretaria de Estado da Economia do Governo do Estado de Goiás membro do Conselho de Administração da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias) e coordenador-geral do Instituto de Pesquisas Américo Barreira (IPAB), da Câmara Municipal de Fortaleza e professor Consultor Nível IV na Ascec Ensino Superior Cearense Ltda (Unip).

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez um post lamentando a morte do economista Cláudio André Nogueira. "Com muita tristeza, Gracinha (primeira dama) e eu recebemos a notícia do falecimento do economista Cláudio André Nogueira, que foi o primeiro diretor executivo do IMB (Instituto Mauro Borges) durante de nossa gestão".

Caiado afirmou que Cláudio teve um papel essencial nas transformações realizadas em Cavalcante, no Nordeste goiano. "Neste momento difícil, prestamos nossa solidariedade e enviamos nossas condolências aos seus familiares e amigos".

O ex-vice-governador do Ceará, Maia Jr, também lamentou. "Jovem, extremamente preparado. Trabalhei com ele etenho o testemunho de umapessoa corretíssima, como é toda a família. Ele tem uma grande história no serviço público no Ceará. Era uma pessoa muito querida. Tinha contato muito frequente".

