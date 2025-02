Segurança tem baixo retorno

Foto: divulgação/PMCE COPAC atua com objetivo de criar vínculo com a comunidade

Os investimentos do Ceará em segurança pública são notáveis. Nos últimos anos, a contar o Governo Cid Gomes (2007-2015), dinheiro nunca foi problema. Pelo menos, não que tenha havido queixa do governante de plantão.

Foi assim que Cid mudou o padrão da frota de viaturas. Dos fusquinhas do passado, passando por uma série de modelos de pequeno ou médio porte, chegamos à era dos SUVs. Também foi melhorado o layout das delegacias, bem como foram erguidas novas unidades. E, ainda assim, o grande fato novo foi a mudança de foco na época.

Em vez das ações apenas repressivas, houve uma proposta preventiva, com o finado Ronda do Quarteirão. Tempos de esperança, embora de curta duração. O Ronda acabou engolido dentro da própria PM, onde a visão apenas repressiva venceu. Dali em diante, houve motim e melhoria dos vencimentos da tropa, mas resultados pífios. Uma demonstração prática de como apenas aumentar vencimento não garante serviço melhor.

Ao desistir do comunitário, o Ceará de Camilo Santana entrou de cabeça numa ideia anterior, engendrada ainda no governo do antecessor de Cid, Lúcio Alcântara, o Raio. A tropa de elite, cujas ações são espetaculares, virou trunfo de campanha, com promessas de novas bases. Elas foram criadas e seguem em expansão desde então. No Governo Elmano, a meta são mais 17. Oito já foram entregues. Segundo o Governo, 75% do Estado tem policiamento do Raio, com 77 bases. E o que mudou?

Números volumosos

A propósito, ao falar sobre segurança pública, o governador tem uma carteira cheia de números volumosos. No chamado "Ceará contra o Crime", apresentado em agosto do ano passado como rebranding do "Ceará Pacífico", de Camilo Santana, com direito a Élcio Batista como escudeiro, estão previstos: 6.730 agentes (civis e militares), 1.515 viaturas (750 entregues), 12 delegacias, novos batalhões, uma nova unidade prisional, 52.281 equipamentos diversos, 2.280 pistolas para a PM, 150 submetralhadoras para a Polícia Civil, R$ 15 milhões em equipamentos para a Pefoce, o programa Moto Segura (já lançado), o Reconhecimento facial (em desenvolvimento), fortalecimento da inteligência e uma série de outras medidas.

A vastidão de investimentos, ao tempo em que impressiona pelo volume, causa frustração ante a dura realidade fora do Palácio onde Elmano apresentou a lista de compras na manhã de quinta-feira. Ele criticou a oposição. Disse que ela tem dificuldade em propor. Talvez, mas isso não comove. A cobrança é sobre quem está no Poder e assim sempre será. Agora temos uma meta: reduzir em 10% a violência.

E o policiamento comunitário?

Sim, falta Brasília agir porque o crime tem dimensão para além dos estados, pois as facções não são apenas locais e as fronteiras são porosas para a entrada de armas. Aliás, essa cobrança por parte do Ceará governado pelo PT só ocorreu quando o presidente era Temer.

Ainda que a União não aja, é do Governo estadual que se cobram os resultados. O Governo não está parado. Não há omissão. Mas os resultados insulsos sugerem que não basta dinheiro e boa intenção. Na apresentação do Governo nenhuma linha foi mencionada sobre o Copac, o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades. Ir além do Raio e investir no policiamento comunitário, por exemplo, seria sair do mais do mesmo.

Foto: FERNANDA BARROS Guarda Municipal de Fortaleza tem nova sede em obras na Parquelândia

FORTALEZA

Guarda Municipal tem coordenadores com nó na Justiça

Marcílio Linhares Távora e Marcos Macedo Soares Ferreira, nomeados coordenadores da Guarda Municipal de Fortaleza no Diário Oficial de 8 de janeiro passado, foram alvo de ação do Ministério Público Federal. Em 2016, o MPF ingressou com ação na Justiça Federal contra seis servidores da Guarda. Dois deles eram Marcílio Linhares e Marcos Macedo.

Eles foram condenados por fraude do projeto Bolsa Formação do Ministério da Justiça. De acordo com o MPF, os servidores apresentaram comprovantes de renda adulterados para receberem indevidamente benefício do projeto. A fraude foi constatada em processo administrativo disciplinar.

Juntos, inspetores, subinspetores e um guarda receberam R$ 6.202,00 (valores da época) sem estarem enquadrados na faixa de renda atendida pelo projeto - até R$ 1.700,00 mensais. A apelação de Marcílio foi acolhida pela Justiça. Ele era o gestor do programa e alegou não ter havido dolo na aprovação do benefício que não deveria ter sido concedido. Em 7 de fevereiro de 2023, a condenação por improbidade administrativa teve trânsito em julgado.

PESQUISA

Inadimplência do aluguel é de 4,11% em Fortaleza

A taxa de inadimplência de aluguel no Ceará registrou leve queda em dezembro de 2024. Chegou a 4,11%, após 4,16% no mês anterior - uma baixa de 0,05 ponto percentual, segundo o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para o mercado imobiliário.

O índice foi o mais baixo do ano, após meses em queda desde março. O pico de inadimplência foi em fevereiro, com 6,89%. A lista das maiores taxas de inadimplência locatícia teve Amazonas (12,50%), Pará (8,99%), Rondônia (8,18%) e Acre (6,26%).

INSTAGRAM NÃO VALE

Especialista só com RQE, alerta Conselho de Medicina

O Registro de Qualificação de Especialista (RQE) é um documento essencial para médicos que concluíram a Residência Médica ou que foram aprovados na prova de título. Ele garante o reconhecimento oficial como especialista. Sem isso, pode ser um médico que fez algum curso por correspondência ou um seminário qualquer.

Apenas médicos com RQE estão autorizados a se identificar como especialistas, seja em materiais publicitários ou até mesmo em documentos ou no carimbo profissional. É o Conselho Federal de Medicina (CFM) o responsável por emitir o RQE. E é ao CFM que cabe fiscalizar condutas descabidas, como médicos generalistas atuando em UTIs Brasil afora.

Foto: FCO FONTENELE Lubnor chegou a ser vendida para a iniciativa privada, mas processo foi desfeito pela Petrobras

DESDE ONTEM

Petrobras aumenta preço do asfalto

A Petrobras aumentou ontem o preço do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) e no ADP CM30 desde ontem. São insumos para fazer o asfalto em que rodamos. O ajuste na Lubnor, a mini refinaria de Fortaleza, é de 4,6%.

O percentual se refere ao preço aplicado para as distribuidoras. Delas para as construtoras, deve passar dos 5%. Noutros termos, aumento de custo para as empreiteiras que fazem vias urbanas e rodovias. Houve alguns meses de estabilidade no valor.

Foto: REPRODUÇÃO Carros estacionados na quadra: risco de dano ao ginásio

AÉCIO DE BORBA

Após denúncia, Prefeitura barra estacionamento em quadra

A quadra do ginásio Aécio de Borba, no Benfica, foi usada como estacionamento durante a partida entre Fortaleza e Maracanã no estádio Presidente Vargas, ao lado, na última quinta-feira. O uso implica risco de dano para o piso da quadra.

A rádio O POVO CBN flagrou a cena logo após o fim do jogo. Procurada, a Prefeitura disse em nota que a nova gestão definiu pelo não uso da quadra do como local de parada dos carros tão logo tomou conhecimento do fato. "Vinha sendo utilizado pelos funcionários que atuam no plano operativo dos jogos".

Horizontais

Sala - O W Premium Group, rede de serviços de hospitalidade de alto padrão em aeroportos, passou a operar o W Airport Rooms Recife, no Aeroporto Internacional do Recife. Este mês, começa a operar no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

Toyota lidera - O Toyota Hilux é o automóvel usado mais procurado em 2024 no Ceará por meio da OLX, com 5,9% de participação dentre todos os modelos. É o que mostra o levantamento da plataforma. Já o Toyota Corolla vem em segundo lugar, com 5,7%, e o Volkswagen Gol em terceiro, com 4,5%.

Há vagas - A EY (outrora Ernst & Young) lança o EY FastPass, programa que busca recrutar estudantes e recém-formados. O programa fica aberto durante todo o ano, com diversas vagas para diferentes áreas de formação e de atuação, incluindo vagas afirmativas para PCD e pessoas pretas e pardas.

Régua e compasso - A alta carga tributária sobre diversos itens escolares, como canetas (51,70%) e réguas (43,91%), conforme dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), torna a pesquisa por preços e qualidade mais decisiva antes das compras.

Loja de posto - A Vibra anunciou a expansão da rede BR Mania, presente nos postos Petrobras, com a inauguração de lojas super compactas e uma unidade premium este mês. As lojas fazem parte da estratégia de crescer com novos formatos. Quatro unidades supercompactas serão abertas em Recife, Cuiabá, Rondonópolis e Goiânia. Em dezembro, duas unidades foram inauguradas em Belo Horizonte e Salvador.

Entregas - O iFood Mercado, que conecta supermercados, shoppings, pet shops, farmácias e lojas de conveniência no app, com mais de 30 mil lojas no País, fechou 2024 com um aumento de 60% no volume de pedidos na plataforma, em comparação com 2023.

Noviorque - Os empresários Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo e Marcelo Tavares de Melo, conselheiros do Grupo JCPM, levaram para Nova York imagens para quadros com fotos de diversos ângulos da Praia de Guadalupe para presentear os 60 convidados de um encontro exclusivo, na sede da Tiffany. Assinadas pelos fotógrafos Heudes Régis, Dudu Schnneider e Vinícius Lubambo, mostram a beleza da região, no Litoral Sul de Pernambuco. É nesse trecho que o Grupo investe no projeto Condomínio Praia de Guadalupe.

Os aviões - O BNDES aprovou financiamento no valor de R$ 2,1 bilhões para a Embraer exportar 16 aeronaves do modelo E-175 para a empresa aérea norte-americana Republic Airways, que atua exclusivamente com aeronaves da fabricante brasileira.

Preço das tragédias - Eventos climáticos extremos como chuvas torrenciais, secas prolongadas e ondas de calor geraram um prejuízo de R$ 4,39 bilhões para Minas Gerais e R$ 45,9 bilhões para o Brasil entre os anos de 2020 e 2023, revela um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG).

Ex-Mercedes - Philipp Schiemer, que presidiu a Mercedes-Benz no Brasil por sete anos, é o mais novo integrante da consultoria Mirow & Co., em que atuará como C-Level Senior Advisor.