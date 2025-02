10 anos do primeiro voo do KC-390 Millennium

Foto: Marcos Corrêa/PR/Wikipedia 09/10/2023, Avião da Embraer KC 390. Foto: Marcos Corrêa/PR

A Embraer, com ações listadas na Bolsa de Nova York e na B3, comemora nesta segunda,feira, 3, uma década do primeiro voo do KC-390 Millennium, aeronave de transporte tático multimissão. O voo inaugural, realizado em Gavião Peixoto (SP), em 3 de fevereiro de 2015, teve duração de 1 hora e 25 minutos.

Desde então, a aeronave equipada com fly-by-wire (sistema de controle de voo) fez muito sucesso no mercado internacional de defesa. Em outubro de 2018, o KC-390 Millennium alcançou dois marcos: o primeiro voo da primeira aeronave produzida em série e o recebimento do Certificado de Tipo da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A segunda ratificação representou um marco crítico para a obtenção da certificação militar.

"A aquisição do KC-390 por Portugal e Hungria, dois importantes membros da Otan, permitiu ao KC-390 Millennium dar passos significativos na Europa, demonstrando a excelente flexibilidade, eficiência operacional e baixos custos operacionais", disse em nota Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

O KC-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe. Ë capaz de realizar uma ampla gama de missões. No rol, transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, reabastecimento aéreo, tanto como reabastecedor como receptor. É também apto para o combate a incêndios e missões humanitárias, operando em pistas temporárias ou não pavimentadas, como terra batida, solo e cascalho.