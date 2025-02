Humberto Costa diz que 11 ministérios com o Centrão "já é muito"

Foto: REPRODUÇÃO Humberto Costa (PT-PE) é ex-ministro da Saúde

O 2° vice-presidente do Senado, Humberto Costa (PT-PE), avalia que 11 ministérios "importantes na Esplanada" sob comando do Centrão "já é muito". Em uma possível ampliação da participação, ele é taxativo: “Eu sou também da opinião de que 11 mistérios já é muito. O que o governo deveria ter era como garantir que essas forças apoiassem de fato o Governo. Ele participou do programa O POVO no Rádio, da rádio O POVO CBN, de Fortaleza, nesta segunda-feira, 3.

Costa, porém, é compreensivo. “Mas eu não tenho todas as peças do jogo. Pode ser que o presidente entenda que seja necessário fazer as duas coisas: fazer uma cobrança forte para que cumpram o que é esperado e, por outro lado, ampliar para ter uma estabilidade ainda maior”.

O senador adverte para o desenho da sucessão de Lula. “A partir de agora a gente está discutindo a participação desses partidos na nossa coligação para presidente. Lula pode ser o candidato com um apoio e uma quantidade de partidos muito grande. Pode ser que o presidente leve isso em consideração também”.