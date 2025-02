A fala predatória de Lula

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula (PT)

Foi o destino que fez o Ibama no Ceará anunciar o que chama de "maior apreensão de armadilhas de lagosta já realizada na história" no dia seguinte à captura do órgão pelo discurso desrespeitoso de Lula? Decerto. Aliás, Lula até poderia dizer que tem simpatia pela ideia de pesquisar petróleo na Amazônia, mas ponderando que apenas sob o rigor do aval do Ibama. Fora disso, como fez, é algo comparável ao negacionismo praticado por Bolsonaro. A um presidente cabe pregar o respeito pelo Ibama, ao contrário de achincalhar o órgão.

Ao atacar o Ibama, chamando de lenga-lenga a análise técnica, Lula submerge. E, ao afundar, leva consigo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Ibama e, aliás, o Estado. O desrespeito o iguala ao que mais o Governo e o PT miram como outro lado, o bolsonarismo tosco. O processo para licenciar os estudos de exploração de petróleo na Bacia Foz do Amazonas é um percurso técnico, mas já eivado de interferências políticas.

O ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) já declarou que não há mais nada a ser entregue pela Petrobras e que a licença precisa sair ainda neste semestre. O Ibama questiona o Plano de Proteção à Fauna (PPAF), em caso de um vazamento. A Petrobras já se manifestou em 2024 dizendo haver desenho robusto já apresentado. O bloco FZA-M-59, alvo do interesse da estatal, fica a cerca de 175 km da costa do Amapá e a cerca de 500 km da foz do rio Amazonas.

Para quem não leu, Lula fez isso: "Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá é para a gente ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do Governo, parecendo que é um órgão contra o governo". A declaração foi dada à rádio Diário FM, de Macapá.

Diante da fala predatória, cometida pelo presidente, a maior apreensão da história virou lagosta miúda.

EDITAIS

UFC obtém R$ 11,4 milhões da Finep

A Universidade Federal do Ceará (UFC) vai receber R$ 11.439.090,91 da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Dinheiro para ações de conservação, documentação, digitalização e democratização de acervos culturais e científicos da Instituição.

Os recursos advêm de seis projetos da UFC aprovados na chamada pública Identidade Brasil – Recuperação e Preservação de Acervos 2024, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), lançada em julho do ano passado.

Na rubrica financiamento voltada a acervos culturais, dois projetos foram aprovados. O Museu de Arte da UFC (Mauc) receberá R$ 3.462.485,25 para ações de melhorias de infraestrutura para documentação, preservação e modernização digital, enquanto a Casa Amarela Eusélio Oliveira e o Instituto de Cultura e Arte (ICA) terão, juntos, R$ 2.014.598,82 para salvaguarda dos acervos audiovisuais e de artes visuais da Universidade, incluindo estratégias de conservação e difusão.

Já na linha de financiamento destinada a acervos científicos, quatro projetos obtiveram a aprovação. Os museus de Geologia, Solos, Paleontologia e Mineralogia da UFC passarão por requalificação com R$ 802.252,14; os acervos do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) - a mudar de endereço - vão receber R$ 1.577.929,95; o projeto ⁠Potencializando as Coleções Científicas da UFC na Preservação da Biodiversidade do Semiárido Nordestino terá R$ 3.089.533,81; e o projeto Seara da Ciência irá receber R$ 492.289,94 para a modernização de seu acervo e ações de popularização da ciência nas escolas.

JANEIRO

Ceará financiou 16,3% mais veículos

Em janeiro, o Ceará foi responsável pelo financiamento de 18,3 mil veículos, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número representa um crescimento de 16,3% em relação a igual período de 2024. No comparativo com dezembro, houve queda de 3,4%.

No segmento de autos leves, houve estagnação frente ao mesmo período do ano passado, e queda de 4,4% comparado com dezembro de 2024. Em financiamento de motos, foi registrado aumento de 41,9% na comparação com janeiro de 2024, e uma diminuição de 8,9% em relação ao mês anterior.

AGORA PIZZA NO COCÓ

Seu Juca põe placa de fechado

Em comunicado postado ontem no Instagram, o restaurante Seu Juca Bistrô anunciou seu fechamento. "Nosso chef, Cláudio Vignoli, segue agora sua paixão pelas pizzas de massa fina e crocante, e esperamos encontrá-los na Pizza do Seu Juca, no bairro Cocó (onde já atua), diz o texto.

Cláudio já havia lançado e feito imenso sucesso com a rede de pizzarias que leva seu sobrenome e hoje segue com outros sócios. O local do Seu Juca, na rua Antônio Augusto, já foi um dia outra casa de pasto, o D'Abelle Bistrô. O entorno ainda possui mais cinco bares e restaurantes em atividade.

Horizontais

Abono - O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) libera R$ 97.254.570,00 para o pagamento de 78.838 mil trabalhadores do Ceará que têm direito a receber o benefício do abono salarial (PIS/Pasep). O primeiro lote sai na segunda-feira (17).

Pix - Ontem de manhã, quando eclodiu o bug do Pix, no mercado de segurança web dos bancos, uma certeza: seguramente o problema do Pix não era nos bancos, mas no Banco Central, que administra o serviço central do Pix. Depois o Bacen confirmou.