Parque de tancagem terá pedra na quarta; Fortaleza terá perda financeira

Foto: REPRODUÇÃO Projeção do projeto do parque de tancagem: investimento total declarado é de R$ 430 milhões. Destes, R$ 343 milhões financiados pelo Banco do Nordeste (BNB)

O Grupo Dislub Equador faz o lançamento da Pedra Fundamental na quarta-feira, 19, para a construção do seu parque de tancagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A cerimônia acontece a partir das 9h no terreno onde será erguido o empreendimento, marcando oficialmente o início das obras. O investimento total declarado é de R$ 430 milhões.

Destes, R$ 343 milhões financiados pelo Banco do Nordeste (BNB). O novo parque de tancagem terá capacidade inicial de armazenamento de 130 mil m3, com previsão de expansão para 220 mil m3. Vai movimentar gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e petróleo bruto, caso haja demanda - avisam os donos.

Durante a fase de construção, falam em cerca de 500 empregos diretos, além de 100 vagas permanentes na operação do parque. "Hoje, cerca de 40% dos produtos consumidos no Ceará chegam por outros modais, principalmente o rodoviário. Com o novo terminal, passará a ser atendido integralmente por navios de grande escala, ampliando a eficiência logística, com potencial ainda de atender os estados vizinhos pelo modal ferroviário", destaca o CEO do Grupo Dislub Equador, Sérgio Lins.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em agosto de 2027. A mudança acontece com imenso atraso. O risco é imenso com o parque de tancagem em pleno Mucuripe, assim como com a permanência da mini refinaria Lubnor. Mas o baque existe para as finanças de Fortaleza. A compensação viria de datacenters e cabos submarinos lá instalados.