78% dos foliões pretendem levar o celular para os blocos, mostra pesquisa

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-02-2025: Movimentação de foliões celebrando a diversidade no pré-Carnaval no Benfica e na praça da Gentilândia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Pesquisa realizada pelo Mercado Pago - banco digital do Grupo Mercado Livre - aponta que 78% dos entrevistados pretendem levar o celular para os blocos de rua durante o Carnaval. Outro dado: cartão de crédito e o Pix são os meios de pagamento preferidos.

A pesquisa mostra que 72% dos respondentes pretendem realizar os pagamentos usando o celular. Para 41%, a praticidade e rapidez são as razões. Já 27% escolhem pagar com celular devido a segurança (não levar dinheiro em espécie).

No ano passado, 60% dos entrevistados costumavam levar o celular para os bloquinhos, já em 2025 esse número subiu para 78%.

Ranking dos meios de pagamento

Quando perguntados sobre qual o meio de pagamento que pretendem usar durante o Carnaval, 41% responderam Pix, 38% cartão de crédito, 17% saldo em conta ou cartão de débito e apenas 4% linhas de crédito.

Já quando o assunto é pagamento por NFC (sigla de Near Field Communication, ou "Comunicação de Campo Próximo"), o Pix é a modalidade mais citada pelos entrevistados com 51%. Depois vêm cartão de crédito por aproximação (28%), cartão de débito por aproximação com (12%) e apenas 5% preferem pagar com dinheiro em espécie. Por último, uma parcela pequena afirma que tem a intenção de experimentar o Pix por aproximação (3%).

O estudo mostra que 95% dos entrevistados costumam tomar algum cuidado especial com segurança ao realizar pagamentos via celular no Carnaval, como conferir os dados antes de confirmar a transação (54%). Além disso, entre os respondentes que disseram que levariam o celular para os blocos de Carnaval, 50% afirmam que pretendem ativar medidas extras de proteção no aparelho.

Caso percam ou tenham o celular roubado, 76% disseram que a primeira providência será entrar em contato com a instituição financeira para bloquear a conta e o cartão, enquanto 15% trocariam as senhas e 8% apagariam os dados remotamente.



Intenção de gastos para o Carnaval é de R$200 por dia

Ainda de acordo com o levantamento, 41% dos respondentes têm o hábito de se programar financeiramente para datas como o Carnaval. A pesquisa revela ainda que 69% dos brasileiros devem gastar, em média, R$ 200 por dia em blocos de rua ou festas de Carnaval em 2025.

Além da segurança, os foliões também estão de olho em vantagens financeiras. O cashback aparece como um dos benefícios favoritos: 33% dos entrevistados preferem essa opção, enquanto 45% dão prioridade para descontos e 12% para promoções.



A pesquisa foi realizada entre janeiro e fevereiro de 2025 com mais de 3.100 pessoas em todo o Brasil.