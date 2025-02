Petrobras tem 10 novos projetos ambientais no Norte e Nordeste

Foto: REPRODUÇÃO INSTAGRAM Em Camocim, no Ceará, o projeto FaunaMar reportou o nascimento de 340 tartarugas-de-pente, uma espécie ameaçada de extinção

A Petrobras tem 10 novos projetos ambientais apoiados por meio do Programa Petrobras Socioambiental. As iniciativas representam um investimento voluntário de cerca de R$ 47 milhões a serem executados até 2028. No Nordeste, dentre os 10, o projeto FaunaMar - no Piauí e no Ceará - e o Florestas de Alimentos - no Ceará e no Rio Grande do Norte.

Os projetos foram escolhidos na última Seleção Pública e passaram por processo de contratação que incluiu avaliação de conformidade e análise técnica e orçamentária. O FaunaMar vai reforçar o time de 24 projetos na linha de Oceano que, patrocinados pela Petrobras, realizam pesquisas científicas, Educação ambiental, engajamento comunitário e geração de renda.

Na última semana, a ONG informou o nascimento de 340 filhotes de tartaruga-de-pente em Camocim (CE). As tartarugas-de-pente são uma espécie ameaçada de extinção. Até junho, as praias ainda receberão muitas fêmeas que vão desovar.

O Florestas de Alimentos contará com 600 participantes diretos, capacitando comunidades rurais para o trabalho em gestão de agroecossistemas e consolidando a bioeconomia solidária como estratégia para diminuir o desmatamento, recuperar áreas degradadas, restaurar florestas, conservar mananciais hídricos e proteger a biodiversidade. As ações miram a mitigação das mudanças climáticas.

No Maranhão, o projeto Na Rota do Tamanduaí tem a meta de aumentar a conservação e o uso sustentável de uma região que sofre o impacto do ecoturismo: o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a área de Proteção Ambiental Foz do rio Preguiças, em Barreirinhas.

Os Xenarthras da região (tamanduás, preguiças e tatus) vão estrelar como espécie bandeira para reduzir a vulnerabilidade socioambiental na região. O Tartarugas do Delta é outro projeto que já está em atividade no Maranhão e também no Piauí para proteger animais ameaçados de extinção. Também prometegerar desenvolvimento econômico com a participação de comunidades.

Em Sergipe, mais de 800 pessoas serão beneficiadas com as atividades do projeto Povos das Águas: produzindo vida e preservando o mar. A iniciativa vai atuar especialmente em áreas degradadas de mangue, promovendo reflorestamento e educação ambiental. A ideia é valorizar os conhecimentos tradicionais que envolvam a sociobiodiversidade local de espécies nativas e a pesca artesanal.