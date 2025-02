10 dicas do bancos para mais segurança no carnaval

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-02-2025: Movimentação de foliões celebrando a diversidade no pré-Carnaval no Benfica e na praça da Gentilândia. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Veja as 10 principais dicas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para que o folião tenha mais segurança quanto ao aparelho celular.

“Antes de sair de casa, revise os limites de seu Pix e de seu cartão de crédito para valores que realmente for usar na festa. Instale as ferramentas de segurança do fabricante de seu celular e use recursos como, por exemplo, que ocultem aplicativos ou ainda que peçam biometria facial para a abertura”, alerta o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria.

O folião deve se focar em dois cuidados principais: proteger e guardar bem o telefone celular e redobrar a atenção na hora de comprar algo em vendedores ambulantes.

“Orientamos também que o cliente baixe o aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça, feito em parceria com a Febraban e Anatel, que permite que um celular perdido, furtado ou roubado seja bloqueado de maneira rápida”.

AS 10 DICAS DA FEBRABAN



1 Proteja seu cartão e celular e não os guardem soltos em bolsos



2 Antes de sair de casa, revise os limites de seu Pix e também de seu cartão para valores que realmente for usar na festa



3 Ao comprar com cartão em vendedores ambulantes: insira você mesmo o cartão na maquininha. Se não for possível, confira se o cartão devolvido é realmente o seu. Personalize seu cartão para que fique fácil sua identificação



4 Desabilite durante a folia o pagamento por aproximação dos cartões de crédito e débito. Caso o cliente queira manter esta função, cadastre os cartões apenas no aplicativo wallet do smartphone



5 Na compra com cartão, proteja a sua senha de pessoas ao redor



6 Não aceite fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado



7 Baixe o aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça. Memorize ou leve anotado os contatos de confiança do app. Informações neste link.



8 Use sempre as ferramentas de segurança oferecidas pela empresa de seu celular e deixe o bloqueio automático de tela habilitado



9 Faça backup de seus dados e envie informações para a nuvem para não perder seus dados com um eventual furto do dispositivo



10 No caso de roubo de seu aparelho celular ou de seu cartão, avise imediatamente seu banco e faça um boletim de ocorrência