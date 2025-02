Igreja negocia campus da UniFanor

Foto: DIVULGAÇÃO Sede da UniFanor já foi a sede do Colégio Geo Dunas, em Fortaleza

Há negociações entre a igreja Comunidade das Nações e o grupo YDUQS, controlador da UniFanor, em Fortaleza. O motivo do diálogo evangélico-acadêmico é o campus na avenida Santos Dumont, nas Dunas (Manoel Dias Branco). A ser confirmado, seria a maior unidade da igreja no Ceará, hoje no Dionísio Torres e no Eusébio. Procurada, a UniFanor não negou a informação. Já a Comunidade das Nações descarta.

A UniFanor enviou uma nota na qual, dentre outras informações secundárias, afirma que monitora o mercado "com relação a oportunidades que permitam a criação de unidades com melhores instalações ou que ofereçam condições vantajosas para os alunos". Disse que este ano não mudaria. Hoje tem dois campi - Dunas e São Gerardo, na Bezerra de Menezes - e seis polos em Fortaleza e na Região Metropolitana.

A sede das Dunas foi desenhada pelo escritório dos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon para o antigo colégio Geo Dunas. Foi inaugurado em 1996, com área de 22 mil m². Depois passou a ser sede da Fanor e tempos depois da Fanor - hoje UniFanor.

DINHEIRO PARA ONGs

Siderúrgica encerra inscrições hoje

A ArcelorMittal Pecém segue com inscrições abertas até hoje para o edital social ArcelorMittal Investe - Apoio a Organizações Não-Governamentais (ONGs) 2025. A iniciativa oferece apoio financeiro a instituições com projetos que tenham foco na transformação econômica e social das comunidades nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Fortaleza e Paracuru.

São duas linhas de apoio, uma de até R$ 80 mil e outra de até R$ 50 mil. O edital foi criado para fortalecer projetos alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e que apresentem soluções para problemas sociais.

BNB

As digitais na nomeação do novo diretor

Tem digitais do deputado federal AJ Albuquerque (PP-CE) e de um senador de fora do Ceará a nomeação do novo diretor para a área de Ativos de Terceiros do BNB, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior. Ele assume no lugar de Thiago Alves Nogueira.

VICE NO GERAL

Ceará lidera em créditos do BNDES para a indústria

O Ceará foi o estado do Nordeste com maior volume de aprovações de crédito para a indústria pelo BNDES, em 2024. Em todos os setores, o crescimento no volume de recursos foi de 58,2% na comparação com 2023. O bom desempenho do banco no estado foi tema de uma carta de agradecimentos enviada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em todo o Nordeste, o Ceará ocupou a vice-liderança no ranking de volume total de recursos aprovados para a região em 2024. "O Ceará ocupa um lugar de destaque na economia e o banco está cumprindo sua missão de atuar para melhoria de serviços, como o saneamento e expansão de banda larga, além de investimentos estruturantes em diferentes setores industriais", disse Mercadante à Coluna.

Horizontais

Solene - Dia 15 de abril, às 19 horas, os 20 anos da empresa cearense Ceneged serão celebrados em sessão solene na Assembleia Legislativa, por requerimento do deputado estadual Marcos Sobreira (PSB). A empresa presta serviços no setor de energia em 12 estados e possui cinco mil funcionários.

34 anos - A Mega Imóveis chega aos 34 anos. Fundada pelos advogados Tarcísio Porto e Walmar Costa, a imobiliária conta com sedes em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Caucaia. A empresa entra em uma nova fase de expansão e planeja ampliar sua presença em novos mercados.

Nutrição - Do deputado estadual Heitor Férrer (União Brasil): "É inaceitável que o Governo do Estado queira contratar nutricionistas terceirizados enquanto os aprovados no concurso da Funsaúde ainda aguardam o chamamento. Decisão acertada do TCE em defesa dos concursados". O TCE barrou a contratação de cooperativas enquanto houver cargos vagos e aprovados sem convocação.