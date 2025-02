Cearenses foram melhor pagadores de dívidas vencidas em setembro, diz Serasa Experian

Foto: José Cruz/Agência Brasil Dinheiro, Real Moeda brasileira

Dados do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian apontam que, do total de dívidas dos consumidores vencidas em setembro de 2024 no Nordeste, 63,1% foram pagas ou renegociadas em até 60 dias do vencimento. E o estado com o maior percentual foi o Ceará (70,3%).

No País, do total de dívidas dos consumidores vencidas em setembro de 2024, 60,6% foram regularizadas em até 60 dias da negativação - portanto até novembro. Os dados também mostraram que as contas cujo valores eram acima de R$ 10 mil foram as mais priorizadas no período (75,6%).

“As dívidas de maior valor, como financiamentos de veículos e imóveis, costumam ser as mais onerosas e podem resultar na perda dos bens por falta de pagamento. Dessa forma, os consumidores costumam dar prioridade ao pagamento desses compromissos”, explica a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

O ranking por setor das dívidas revelou que “Bancos e Cartões” foi o foco dos consumidores: do total de contas vencidas nesse segmento em setembro, 70,1% foram pagas ou renegociadas em até 60 dias após o mês de referência (novembro). “Securitizadoras” foi o que menos recebeu pagamentos (5,9%).