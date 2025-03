Drones entregam imagens de Fernanda Torres em Salvador

Foto: IFOOD DIVULGAÇÃO Drones formaram a silhueta de Fernanda Torres na noite de domingo

O Ifood Brasil investiu em show com drones para a noite do Oscar, domingo. Foi de surpresa. Convidados foram levados para o lado do camarote onde era possível ver melhor a apresentação. Foram projetados a caixa de entrega do serviço de delivery, a frase "Totalmente orgulhosos" e a silhueta de Fernanda Torres. Foi antes do anúncio dos vencedores.

O iFood está patrocinando o carnaval das cidades de Salvador, Rio de Janeiro. Entre os coletivos de Salvador estão o Crocodilo: Daniela Mercury, Coruja: Ivete Sangalo, Camaleão/Vumbora: Bell Marques, Cortejo Afro, Carlinhos Brown, Ilê Aiyê, Filhos de Gandhy e Bloco do Alok.

Já no Rio de Janeiro, terão patrocínio os blocos Chá da Rainha com Daniela Mercury, Bloco da Preta e Carnavoz, que tem o propósito de levar o carnaval para o Complexo do Alemão.

E ainda blocos de rua de São Paulo: Casa Comigo, Baixo Augusta, Bloco da Pabllo, Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença, Estado de Folia com Chico César, Pipoca da Rainha com Daniela Mercury, Monobloco, Maria Rita, Navio Pirata, Bloco do Abrava e Bloco da Latinha Mix com Alok.

*Jocélio Leal viajou a Salvador a convite do Ifood