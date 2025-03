Marina Silva vai à conferência no Ceará

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil inistra do Meio Ambiente, Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, estará no Ceará no dia 14, sexta-feira. Ela vem à 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, no Sesc Iparana, em Caucaia, nos dias 14 e 15. Com o tema central "Emergência Climática e Desafio da Transformação Ecológica", o evento propõe discutir cinco eixos temáticos: mitigação; adaptação e preparação para desastres; transformação ecológica; justiça climática e governança e educação ambiental.

Nesta quinta-feira, 6, Marina fez um alerta na Índia. Ela advertiu que as ações para conter o aquecimento global estão em risco por conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca. A posição da ministra é a posição do Brasil e dá o tom do que será a COP 30, conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU) em Belém.

A Conferência Estadual para qual Marina virá é uma etapa preparatória para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), que ocorrerá em Brasília, entre os dias 6 e 9 de maio. A primeira etapa deste processo aconteceu entre os meses de outubro de 2024 e janeiro de 2025, com as Conferências Municipais/Intermunicipais. O Ministério de Marina coordena.

CHAPA

Bulls anuncia hamburger com renda para El Chancho

A Bulls Beer House anunciou um sanduíche solidário. Vende desde ontem o Chancho Burger, com 100% da receita proveniente da venda para doação ao El Chancho, a hamburgueria cuja filial da avenida Abolição pegou fogo na madrugada de ontem. As duas unidades do Bulls (Aldeota e Parquelândia) têm no cardápio. Vale para consumo no local e retirada. Por ora, não trabalham com entrega. A ação é por tempo limitado.

BLINDAGEM EM DIA

TJ de São Paulo absolve Taurus de acusações por falha

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente ação judicial que alegava supostos defeitos em pistola de fabricação da Taurus. Não foi a primeira ação do gênero. O acórdão do TJ paulista destacou que não foi comprovado defeito de fabricação da pistola. Os desembargadores levaram em conta, ou melhor, consideraram, que a arma estava em uso há quase 14 anos sem histórico de falhas anteriores ou manutenção adequada.

O problema foi atribuído a possível mau acondicionamento. "As inúmeras ações judiciais vencidas pela Taurus, apesar de restabelecer a verdade sobre a qualidade dos produtos e punir irresponsáveis, infelizmente não irão reparar os danos sofridos pelas acusações infundadas e inverídicas feitas contra a empresa no passado", diz a marca brasileira em nota.

RELACIONAMENTO

RioMar Mulher chega à 9ª edição na quarta

Acontece na quarta-feira, 12, a 9ª edição do Prêmio RioMar Mulher. Premia 10 mulheres por suas contribuições em diferentes áreas de atuação. Começou a ser realizado no ano seguinte à inauguração do shopping do grupo pernambucano JCPM, iniciais de João Carlos Paes Mendonça. O prêmio foi uma estratégia do grupo para criar relação com o Ceará. Este ano, dentre as homenageadas, a médica pneumologista Márcia Alcântara, articulista do O POVO.

PESQUISA

42,2% das mulheres preferem cabelos naturais e ondulados

Hoje, 42,2% das mulheres usam cabelos mais naturais e ondulados. É o que mostra novo levantamento da divisão Worldpanel da multinacional de pesquisa Kantar. Fez análise robusta e sedosa da relação das mulheres e seus cabelos em diferentes fases da vida, em 13 países, incluindo o Brasil. O estudo aponta, entre outras tendências, que as mais jovens (gerações alfa e Z) têm um movimento mais forte em direção ao predomínio dos cabelos ondulados e cacheados, enquanto as mais velhas (gerações boomers e X) preferem os mais lisos. Outra: 64% das mais novas têm ondulados e 32% das gerações Z e millennials enrolados.

Horizontais

Novo CTO - O novo diretor técnico (CTO) da ArcelorMittal unidade Pecém é Juliano Coelho Santos, no Ceará há cerca de 120 dias. O executivo substitui Wellington Guidoni, ainda no grupo, mas em outra missão - head of Digital & Technology Roadmapping no Global CTO.

ESG - A diretora da Hilo Estratégia, Claudia Leite, participa esta manhã do O POVO no Rádio, na rádio O POVO CBN, a partir das 9 horas. Ela fala sobre o afrouxamento das políticas de ESG pelas empresas.