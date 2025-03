Instituto Dragão do Mar completa 27 anos

Foto: AURÉLIO ALVES O investimento para as obras no entorno é de R$ 5,16 milhões

Nesta segunda-feira, 10 de março, o Instituto Dragão do Mar (IDM) comemora 27 anos. O Instituto é uma Organização Social e gerencia 16 equipamentos públicos do Governo do Ceará, em parceria com as secretarias estaduais da Cultura, do Esporte e do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Instituições como Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Escola Porto Iracema das Artes, Casa de Saberes Cego Aderaldo e Complexo Ambiental Caminhos do Horto. A presidente Rachel Gadelha diz que o IDM arrecadou R$ 11 milhões para tocar projetos. No escopo do IDM estão os laboratórios de criação na Escola Porto Iracema das Artes.

