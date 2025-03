Meio ambiente sob risco em Guaramiranga

Foto: AURÉLIO ALVES Imagens aéreas de Guaramiranga

É bem preocupante o cenário ambiental em Guaramiranga, no Maciço de Baturité. A preocupação vem da incidência do desmatamento ilegal na região. Os laços políticos entre a gestão municipal e interesse privados preocupam ante a decisão da Prefeitura de criar a Autarquia do Meio Ambiente do Município. O órgão assumiria o papel de licenciar as edificações.

A mensagem de criação já foi enviada pela prefeita Ynara Mota (Republicanos) à Câmara. Foi o primeiro ato da prefeita em fevereiro. Órgão municipais do gênero são previstos pela Lei Complementar Federal 140/2011. Com a autarquia a funcionar, ainda será preciso a anuência da Secretaria Estadual do Meio-Ambiente (Sema), enquanto gestora da Área de Proteção Ambiental (APA), porém, o caminho para construir fica mais fácil.

A ideia de municipalizar os licenciamentos é bonita na teoria. Dá-se ao município o poder de analisar o que é pertinente ou não em seu território, em vez de deixar isso numa instância distante, na Capital. Contudo, a realidade vem se impondo de maneira devastadora. Seja pela incapacidade técnica das prefeituras, seja pela pressão econômica, mais forte do que a ambiental. Imagine a possível leitura distorcida de uma prefeitura barrando um novo empreendimento que geraria emprego e renda. Ademais, também pela corrupção mais rasteira - ainda que esta possa existir nas mais diferentes esferas.



Quem compra pode se enrolar



A prefeita de Guaramiranga é esposa do prefeito de Baturité, Herberlh Mota, também do Republicanos, e ambos são sócios em pelo menos uma empresa, a HM Serviços e Incorporações Ltda. O vice-prefeito José Airton Pereira da Silva também tem fortes laços com o setor imobiliário.

Há brechas legais ocupadas por empresas em Guaramiranga. No município, há casos de alvará concedido para fazer flat, embora ao final as unidades sejam vendidas. É mais negócio pedir para fazer flat porque o aval é para construir até 5% do terreno, em vez de 1% se fosse residencial.



Uma das formas de barrar o crescimento desordenado é levar também ao comprador a responsabilidade. No Direito Ambiental, quem compra pode ser alvo além do construtor. Por esta angulação, a responsabilidade acompanha o bem adquirido. É a chamada obrigação propter rem. Sendo assim, o comprador também perde o sossego, em caso de uma ação do Ministério Público, por exemplo. Um negócio de risco.



Mais de 100 autuações pelo Ibama



O superintendente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho, diz que entre setembro e outubro do ano passado houve mais de 100 autuações na região. "Algumas das quais sendo imediatamente descumpridas". Na última segunda-feira, 10, Deodato foi à Guaramiranga e postou um vídeo de área desmatada, mesmo já embargada. As multas variam de R$ 10 mil a R$ 10 milhões. Cabe ação penal, por crime ambiental, e a obrigação de fazer a recuperação ambiental da área desmatada. "Duplicou a área de desmatamento em mata atlântica em estágio avançado de recuperação". Nas imagens postadas, veem-se árvores de grande porte derrubadas.

O perfil da atual gestão e o visível avanço do desmatamento levou um grupo de moradores e donos de imóveis a se organizar em torno de uma associação. Na lista, nomes como Assis Machado, José Carlos Pontes, Pio Rodrigues, Lúcio Alcântara, César Montenegro e Roberto Macêdo. Em breve, vão ao governador Elmano de Freitas (PT), natural de Baturité. A SOS Guaramiranga vai brigar pela serra.

Camila Peixoto, egressa do doutorado em Química da UFC, e a professora Nágila Ricardo, do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica Crédito: Guilherme Silva - UFC

BREVE NO MERCADO

Óleo de tilápia para uso farmacêutico e cosmético

O óleo de tilápia é a mais nova criação da pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC). O produto de uso farmacêutico e cosmético foi desenvolvido a partir do óleo obtido das vísceras. Tem ação hidratante e restauradora da pele e dos cabelos. Utiliza nanotecnologia para ampliar a eficácia e reduzir reações adversas. O invento acaba de receber carta-patente e percorre os trâmites para iniciar seu registro e comercialização. Os testes realizados pelas pesquisadoras comprovaram que o óleo de tilápia, quando utilizado em máscaras capilares, é eficaz em selar as cutículas e restaurar o aspecto saudável de cabelos danificados por descoloração química e/ou uso de secadores. E importante: sem cheiro de peixe. Em 10 de fevereiro, completou uma década o uso da pele da tilápia no tratamento de queimaduras na medicina regenerativa brasileira, baseada em técnica inovadora criada na UFC. Além das queimaduras, também em úlceras, em cirurgias de reconstrução vaginal, redesignação sexual e na veterinária, entre outras. Em tempo: o reitor Custódio Almeida assinou a portaria que cria a comissão da Agência de Inovação da UFC (UFC Inova). A unidade vai se dedicar a transformar pesquisa em produtos, fomentar o empreendedorismo e a gerar negócios de impacto.

PROTOCOLO

Incêndio em carro elétrico apaga-se com água

Nos últimos anos, com o crescimento do número de veículos elétricos no mercado brasileiro, por óbvio, aumentaram os pontos de recarga. Junto, ascendeu a preocupação com as normas de segurança. O assunto está na pauta da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). Em discussão promovida pela Cbic, o major Ronaldo Ribeiro, coordenador da Comissão de Estudos Sobre Eletromobilidade e Acumuladores de Energia do Departamento de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros de São Paulo, orientou: a melhor forma de combater um incêndio de um carro elétrico é com água. "Fizemos uma série de imersões e treinamentos para aprender como combater este tipo de incêndio na China, EUA e na Europa".

PESQUISA

Brasileiros mais interessados nos carros chineses

Cresceu o interesse dos brasileiros pelos veículos das montadoras de origem chinesa nos últimos 12 meses. É o que revela um estudo inédito do Webmotors Autoinsights. Entre março de 2024 e este mês, os modelos das quatro fabricantes chinesas mais vendidas no País (BYD, Caoa Chery, GWM e JAC Motors) cresceram 51,4% no número de visitas registradas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Quando somado o total de visitas que os veículos das quatro marcas consideradas no levantamento registraram na plataforma, a Caoa Chery - brasileira, mas com seus modelos desenvolvidos pela chinesa Chery - lidera com 47,9%, seguida pela BYD (31,9%), GWM (12,5%) e JAC Motors (7,59%).

Lula e o ministro da Saúde Alexandre Padilha na cerimônia de entrega de 789 novas ambulâncias do Samu Crédito: RICARDO STUCKERT- PR

AMBULÂNCIAS

Lula criou Samu, mas Fortaleza já tinha

O Ministério da Saúde comprou 789 ambulâncias para o Samu. Do total, 44 para 40 municípios do Ceará. A frota vai chegar a 559 municípios de 21 estados, com investimento total de R$ 243,5 milhões - dinheiro do Novo PAC. Entre os veículos, 703 são para renovação da frota de 501 cidades em 13 estados. Cada um custou R$ 289 mil, totalizando R$ 203,1 milhões. Outras 86 Unidades de Suporte Avançado (USA), as UTIs Móveis, são para expansão do Samu em 72 cidades de 17 estados. Em Sorocaba (SP), ao fazer a entrega, o presidente Lula disse: "Quando resolvi criar o Samu era porque a gente queria evitar que aumentasse o número de mortes e a gente queria diminuir o tempo entre o acidente e a pessoa ser socorrida". Pois bem, Fortaleza criou antes. Os Bombeiros tinham o GSU, pelo 193, e depois a Prefeitura de Fortaleza lançou o SOS Fortaleza 192. Ambos com importante contribuição do médico Kitt Rola. Anos 1990.

MARINA SILVA durante a 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, no Sesc Iparana Ecoresort Crédito: Samuel Setubal

SOB PRESSÃO

Marina diz que Ibama será técnico sobre petróleo na Amazônia

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse à rádio O POVO CBN que a resposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial será técnica. Marina veio ao Ceará na sexta participar da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente. A fala da ministra foi uma resposta à pressão que o presidente Lula faz sobre o Ibama. Ela disse ainda que a cobrança por agilidade não significa flexibilização da lei ou que haverá perda de qualidade no parecer técnico. Marina terá encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, para tratar sobre a autorização de pesquisa pela Petrobras. Técnicos do órgão recomendaram a Agostinho negar o pedido de licença da estatal, mas o martelo não foi batido.

horizontais

Mais um - O Ministério da Educação autorizou a abertura de um novo curso de Medicina do Grupo Ser Educacional. A partir de agora, a Uninassau Maracanaú passa a operar neste mercado com 60 vagas.

Corrida - O Shopping Del Paseo será o ponto de partida da etapa Shopping Del Paseo I do Santander Track&Field Run Series. É hoje, com mais de 2 mil corredores em percursos de 5km, 10km e 15km, além da modalidade infantil. A primeira largada está prevista para as 5h30min.

Ford - A Ford Pro entregou 159 picapes Ford Ranger para a Polícia Civil da Bahia. A encomenda total é de 265 novas viaturas. Todas argentinas.

No lucro - A Direcional Engenharia, uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, e com negócios no Ceará, encerrou o ano de 2024 com lucro líquido de R$ 181 milhões no 4T24, crescimento de 82% em relação ao mesmo período de 2023. No acumulado do ano, o lucro totalizou R$ 638 milhões, aumento de 93% comparado ao exercício anterior.

Leite - A Alvoar Lácteos, dona das marcas Betânia e Camponesa, e hoje a quinta maior empresa de laticínios do Brasil, participa do 18º Fórum Milkpoint Mercado, na terça-feira, em Campinas (SP), com o tema “Gestão e Performance: os desafios da indústria láctea brasileira”. E da empresa sediada em Fortaleza, o diretor executivo de captação Armindo Neto, estará na mesa redonda “Sistemas de pagamento de leite - para qual direção caminha a indústria?”.

Mitigar - A Reforma Tributária traz mudanças significativas para as holdings patrimoniais que atuam com locação, cessão ou arrendamento de imóveis. Gustavo Mota e Pedro Lafayette, sócios do Lafayette e Mota Sociedade de Advogados, alertam que a nova carga tributária sobre essas PJs passará a variar entre 8% e 15% sobre a receita bruta, independentemente da possibilidade de apropriação de créditos. A recomendação é de revisão dos benefícios fiscais, para que as famílias empresárias mitiguem os impactos.

Fidc - A Housi, do modelo de moradia por assinatura com serviços integrados (no Ceará parceira da Diagonal), e o BS2, ecossistema financeiro voltado para empresas, firmaram uma parceria em um Fidc. Para atender à demanda específica, a Housi criou a Credi Housi, uma fintech que vai atuar junto ao BS2 na condução do fundo.

Choque - A Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) diz que o número de acidentes aumentou 11,6% em 2024, se comparado ao ano anterior, com 2.373 ocorrências registradas. A quantidade de mortes subiu de 674 para 759, um aumento de 12,6%, e os incêndios por sobrecarga elétrica, que já eram um alerta, registraram um salto alarmante de 23,5%, de 963 para 1.205 casos. No Nordeste, houve 598 acidentes e 287 mortes (268 por choque elétrico e 19 por incêndios), com 19 ocorrências de raios sem mortes.