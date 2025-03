Gisele Alcântara segue na Direção do Foro da Justiça Federal no Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO JUSTIÇA FEDERAL Gisele Chaves Sampaio Alcântara é natural de Ipueiras (CE)

A juíza federal Gisele Chaves Sampaio Alcântara foi reconduzida ao cargo de diretora do foro da Justiça Federal no Ceará (JFCE) para o biênio 2025-2027. O juiz federal Júlio Rodrigues Coelho Neto também permanece na Vice-Direção. A designação consta no Ato da Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) nº 104/2025.

A nova gestão iniciará os trabalhos no dia 1º de abril de 2025 e seguirá até 31 de março de 2027. Também saiu a confirmação dos novos diretores das subseções de Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Sobral e Maracanaú.

VEJA QUEM É QUEM NA GESTÃO



Diretora: Gisele Chaves Sampaio Alcântara

Vice-Diretor: Júlio Rodrigues Coelho Neto

Diretor da Subseção - Juazeiro do Norte: Lucas Mariano Cunha Aragão de Albuquerque

Diretora da Subseção - Limoeiro do Norte: Elise Avesque Frota

Diretora da Subseção – Maracanaú: Cíntia Menezes Brunetta

Diretor da Subseção – Sobral: Sérgio de Norões Milfont Júnior