Menos pacientes, menos hospitais, mais barato

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 20.03.2025: Fachada do Hospital Universitário da UECE. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A agenda positiva da saúde, no mais das vezes, envolve novas unidades hospitalares, novas ambulâncias e concurso para mais profissionais. O Programa Saúde da Família (PSF), nascido no Ceará, é uma exceção. E obra, carro e servidor custa caro. Há uma semana, o presidente Lula e o novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha entregaram simbolicamente 789 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Vão para 558 municípios de 21 estados. Do total, 44 para 40 municípios do Ceará.

Na vinda a Fortaleza, Padilha inaugurou o Hospital Universitário do Ceará (HUC), mais conhecido como Hospital da Uece, e anunciou mais recursos, tanto para o IJF como para o Hospital da Mulher. "Serão R$ 200 milhões vindos do Governo Federal, do presidente Lula, para custeio, contratações e insumos. Com esse recurso, vão abrir no IJF novas vagas de exames de ressonância magnética".

No roteiro de Padilha, logo que deixou o estúdio da rádio O POVO CBN, na manhã de quarta-feira, estava o Frotão. Ele fez a vistoria do canteiro de obras de reforma e modernização das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Bloco Principal do IJF, reaberto neste mês para dar continuidade ao projeto de entrega de 30 leitos.

Segundo ele, estarão prontos em junho. O hospital é referência regional no socorro a vítimas de traumas graves e de alta complexidade. A capacidade de realização de exames de ressonância subirá para 250 por mês.

Todavia, o que não se fala, nem União, nem estado e nem municípios é o que pretendemos fazer para que haja menos pacientes. No horizonte dos três níveis de governo, nenhuma fala cabal - nem uma - sobre campanhas intensas de educação e e mais fiscalização para motociclistas, um contingente expressivo dos casos de vítimas.

O POVO já mostrou que no ano passado quase metade dos atendimentos decorrentes de acidentes de trânsito no IJF foram a pacientes do Interior. Em 2024, em trimestre semelhante ao atual, de janeiro a março, houve cerca de três mil atendimentos de vítimas de sinistros automotivos. Destes, 1.365 de fora da Capital.

O percentual médio das ocorrências de trânsito atendidas no hospital é de 70% a envolver motociclistas. Adultos jovens, do sexo masculino e acidentados ao conduzir uma moto após ingerir bebida alcoólica. Uma conta hospitalar e atuarial muito pesada. Mas o País não parece disposto a esta conversa. Seguimos com mais leitos apenas.

ESTATAIS

BNB quer o BNDES e o BNDES quer o BNB

O presidente do BNB, Paulo Câmara, e a diretora de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Fernanda Coelho - os dois pernambucanos - estiveram reunidos na terça no Passaré. O BNB quer mais dinheiro do BNDES para operar e o BNDES quer por mais na mão do BNB. A presença do BNB na região é imbatível e interessa muito. E ontem, Câmara disse na Febraban, em São Paulo, que o foco da instituição são os mini, micro, pequenos e pequenos-médios empreendedores. Tem no caixa para estes R$ 29,32 bilhões em 2025. Equivale a 62% do total de R$ 47,3 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) - 18% superior ao orçamento do ano anterior.

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Leitão

SISTEMA DE ENSINO

Master e Bernoulli criam o Multitude

O cearense Master Soluções Educacionais fechou com a mineira Bernoulli Educação, dando origem ao Multitude Sistema de Ensino. O negócio não envolve os colégios de ambos. A atuação da nova empresa é nacional, diz o diretor-executivo de Master, Matheus Leitão. Não foram revelados os percentuais de ambos os sócios, tampouco os valores envolvidos na transação.

Horizontais

Surreal - O Beach Park inaugurou ontem o novo brinquedo, o Surreal, posicionado como a maior montanha russa aquática do mundo. Reuniu convidados, uma plêiade de atores e uma penca de influenciadores digitais com audiência nacional. O parque vive do público do Centro-Sul e é a principal âncora privada do turismo do Estado.

Filial - A Sou Energy, de soluções de energia solar, inaugurou ontem a filial Norte, em Belém. A filial tem capacidade para fabricar 10 MW de geradores solares.

Horizontal e vertical - No Governo, onde há uma agenda positiva todo mundo cola. O Detran tratou de divulgar que sinalizou de maneira impecável as vias de acesso ao novo Hospital Universitário do Ceará (HUC).