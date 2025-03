Passeio virtual pela Gruta de Ubajara começa em julho

Foto: DIVULGAÇÃO / CIENTISTA-CHEFE DA CULTURA A visitação presencial tem cerca de três quilômetros, com duração de 40 minutos

A Gruta de Ubajara, a maior caverna do Ceará, está sendo digitalizada por uma equipe da Universidade Federal do Ceará (UFC). Eles fazem parte da plataforma DocumentaCE. Quando estiver pronto, em julho, haverá um passeio virtual, com possibilidade de acesso às imagens 3D. O passeio será gratuito. É uma ação do Programa Cientista-Chefe da Cultura (CCCult), criado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

A caverna fica no Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, e é formada por rochas calcárias. É a principal atração turística da região. A atividade de digitalização recebeu o suporte da Secretaria de Turismo de Ubajara, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Cooperativa dos Guias do Parque de Ubajara.

As imagens estão sendo feitas com um laser-scanner de alta resolução, drones e dois tipos de câmeras: as térmicas, para a medição de temperatura dos objetos filmados e as câmeras 360 graus, que captam todo o entorno (inclusive o chão e teto).

O material captado e estudado formará um banco de dados tridimensional com informações de textura, volumetria e dimensões com precisão milimétrica da caverna.

O professor Esequiel Dantas, do Curso de Arquitetura da UFC, coordena a iniciativa. Segundo ele, a digitalização está sendo realizada no trajeto principal da Gruta, em um raio de 1,2 Km.

O percurso de visitação tem cerca de três quilômetros, com duração de 40 minutos. É obrigatória a presença de um guia credenciado pelo Parque Nacional de Ubajara, federal.

O acervo de digitalização da plataforma DocumentaCE usa recursos tecnológicos para a preservação do patrimônio do Ceará. Tem 11 prédios históricos digitalizados.