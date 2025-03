Fátima Castro à frente do seu tempo

Foto: NICOLAS GONDIM/ DIVULGAÇÃO Beatriz Castro, filha de Fátima, assina textos

O livro “Fátima Castro, o estilo de uma mulher à frente do seu tempo” sobre a vida, trajetória profissional e a marca homônima, criada pela empresária cearense Fátima Castro, será lançado dia 2, 16 horas, no espaço A Goiabeira – Casa de Criativos, na Praia de Iracema. O endereço é o mesmo onde funcionou há 50 anos o primeiro ateliê de Fátima, na rua dos Tabajaras. Hoje fica a loja Ethos, da sua filha e autora da obra, Beatriz Castro. Publicado pelo selo As Águas Claras, tem 256 páginas com fotos e escritos.

O livro tem apoio da Secultfor, via lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura. Além das memórias afetivas e profissionais de Fátima nos textos da filha biógrafa, o livro tem apresentação da pesquisadora cultural Ianne Saboia com colaborações dos jornalistas Izabel Gurgel e de Jackson Araujo, especializado em moda.

A edição teve introdução e produção da curadora de arte Jacqueline Medeiros; projeto gráfico do designer Fabrício Porto; sobrecapa criada pelo artista Mario Sanders, junto ao farto material com imagens de coleções, publicidades, matérias jornalísticas, citações em livros e publicações sobre a empresária.

Na abertura do livro, a produtora e curadora de artes Jacqueline Medeiros contextualiza o boom nos anos 1980, quando Fortaleza virou um dos principais polos de confecção do Brasil, “tendo um crescimento expressivo na produção têxtil e na moda autoral com a ascensão de ateliês e confecções industriais”, como o de Fátima Castro, “que inovou ao incorporar bordados refinados e cortes impecáveis ao linho, elevando — o que antes era considerado artesanato — à categoria de moda sofisticada”.

Capa do livro Crédito: REPRODUÇÃO