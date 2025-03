Pinto Martins inaugura bar da Heineken; é a 72ª operação comercial

Foto: DIVULGAÇÃO FRAPORT O bar funciona 24 horas por dia

O Aeroporto de Fortaleza inaugurou oficialmente o Living Heineken, bar conceito da Heineken. Fica em frente ao portão 13 da sala de embarque doméstico e funciona 24h por dia.

A operação concorre com as lanchonetes, pois além das cervejas com e sem álcool, vende vinhos, bebidas artesanais, drinks, cafés e demais bebidas sem álcool.

O Pinto Martins - que a Fraport chama de Fortaleza Airport - tem hoje 72 operações comerciais de Varejo, Alimentação e Sala VIP. No primeiro trimestre de 2025, houve sete inaugurações no aeroporto (W Rooms, Subway, Rokkon, EN Souvenir, Milky Moo, Brasil Souvenir e Living HNK). Haverá outras no semestre.

Em breve, será inaugurada mais uma sala vip, a W Premium Lounge, no embarque internacional.