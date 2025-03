Cearense assume TRF5 e pretende lançar concurso para juiz

Foto: MEMORIAL TRF5 Nascido em Fortaleza, Francisco Roberto Machado é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)

O desembargador cearense Roberto Machado assume no dia 31 a Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Uma das metas dele é promover concursos para magistrados. Há 64 vagas em aberto na 5ª Região. Outro cearense, o desembargador Leonardo Resende, assume a Corregedoria-Regional. A desembargadora pernambucana Joana Carolina assumirá a Vice-Presidência.



Além do concurso para a primeira instância, Machado anunciou como prioridades para o biênio dar continuidade aos projetos de ampliação e modernização do TRF5; investir no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas judiciais, especialmente a versão 2.x do Processo Judicial eletrônico (PJe) e o de pagamento de Precatórios.

Os mandatos se estendem pelo biênio 2025-2027. A solenidade está marcada para começar às 17h, no Salão do Pleno do TRF5, em Recife. O atual presidente da Corte é o desembargador federal Fernando Braga.





Quem é Roberto Machado

Nascido em Fortaleza, Francisco Roberto Machado é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Antes de atuar na magistratura federal, Roberto Machado atuou como promotor de Justiça no Ceará e, posteriormente, como juiz de Direito daquele estado. A carreira como juiz federal teve início em fevereiro de 1988, quando assumiu os trabalhos da 4ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE).

O magistrado assumiu a titularidade da 6ª Vara da Justiça Federal no Ceará, em dezembro de 1989. Foi membro do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), nos biênios 2003-2005 e 2021-2023, respectivamente. Foi promovido a desembargador federal do TRF5 pelo critério de antiguidade, em dezembro de 2014. No TRF5, já ocupou os cargos de vice-presidente (2015-2017) e diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (2023-2025).



Quem é Joana Carolina

Joana Carolina nasceu em Recife/PE, é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e tem mestrado em Direito Público pela mesma instituição. Ocupou cargos como técnica judiciária do TRF5, procuradora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), procuradora da Fazenda Nacional e advogada da União. Tomou posse como juíza federal substituta da 5ª Região em abril de 2001, sendo promovida a titular em 2003.

Ela foi diretora e a vice-diretora do Foro da Justiça Federal em Pernambuco (JFPE), além de ter atuado nas funções de juíza auxiliar na Presidência do TRF5, nas gestões de 2017-2019 e 2019-2021. Também integrou a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Foi nomeada para ocupar o cargo de desembargadora federal do TRF5 em 2022, pelo critério de merecimento.

Quem é Leonardo Resende

Juiz federal desde 2001, Leonardo Resende Martins é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e mestre em Direito pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM). Atuou como juiz federal substituto na 5ª Vara/CE e como titular da 1ª Vara/AL, da 14ª Vara/CE e da 6ª Vara/CE, sendo diretor do Foro da Seção Judiciária do Ceará, nos biênios 2011/2013 e 2013/2015.

Leonardo também foi juiz do TRE/AL (titular e corregedor regional eleitoral) e do TRE/CE (suplente). Exerceu a função de juiz auxiliar da Presidência do TRF5, no biênio 2015/2017. Atuou como desembargador federal convocado no TRF5 em diversas ocasiões, nos anos de 2017, 2018, 2020 e 2022. Ingressou no TRF5 em 2022, pelo critério de merecimento.