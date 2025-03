Inadimplência de aluguel no Ceará tem alta em fevereiro, aponta pesquisa

Foto: Fco Fontenele Fim do ano em Fortaleza teve aumento do valor do aluguel

A taxa de inadimplência de aluguel no Ceará apresentou alta no mês passado, saindo de 4,17% em janeiro para 5,14%, variação de 0,97 ponto percentual. Quando comparado com fevereiro de 2024 (6,89%), a taxa de inadimplência apresentou retração de 1,75 ponto porcentual em fevereiro deste ano. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário.

O Nordeste foi a região com segunda maior taxa de inadimplência (4,88%), atrás do Norte (5,96%).Centro-Oeste (3,41%), Sudeste (3,02%) e Sul, com 2,71%, completam o ranking

No Nordeste, o levantamento revela ainda que em relação ao tipo de imóvel, a taxa de inadimplência de apartamentos caiu de 3,82%, em janeiro, para 3,28%, em fevereiro, abaixo da média nacional de 2,23%; e a de casas, de 5,97% para 5,86%, também abaixo da média nacional de 3,64%. Já os imóveis comerciais registraram 7,19% de inadimplência, abaixo dos 7,39% do mês anterior. No país, a média foi de 4,49% no mesmo período.

No âmbito nacional, nos imóveis residenciais a maior taxa de inadimplência foi na faixa de aluguel acima de R$ 13.000,00 (5,68%), enquanto a menor foi de imóveis de R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00 (1,87%). Já em relação aos imóveis comerciais a faixa até R$ 1.000,00 trouxe a maior taxa (6,90%), e a menor foi na faixa de R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00, de 3,86%.

O Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica é um levantamento mensal de dados internos com o cenário de dívidas do mercado brasileiro de locação imobiliária. O índice leva em consideração o valor do boleto, o tipo de imóvel (apartamento, casa ou comercial) e a sua localização, além das datas de vencimento e pagamento, que mostram se há inadimplência ou não.

A Superlógica diz que esta edição do estudo contou com dados de mais de 800 mil clientes locatários em todo o Brasil, sendo considerados inadimplentes aqueles que possuem boletos que estão há mais de 60 dias sem pagamento ou que foram pagos com atraso de mais de 60 dias. A empresa afirm que todos os dados são anonimizados, não sendo passíveis de associação a um indivíduo, direta ou indiretamente.