Tempo Perdido é a música de Renato Russo mais tocada e regravada, com 83 versões

Foto: Divulgação/Portal Renato Russo 25 anos sem Renato Russo: cantor partiu em 1996 deixando importante legado na cultura nacional

"Tempo Perdido" é a música de Renato Russo mais executada e a mais regravada do artista nos cinco últimos anos, com 83 versões identificadas na base de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). "Será" e "Pais e Filhos", também de Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, colegas da banda Legião Urbana, vêm em segundo e terceiro lugares dentre as mais tocadas. Já entre as mais regravadas, em segundo vêm "Por enquanto"e "Será". Renato Russo completaria 65 anos nesta quinta-feira, 27.

O levantamento abrange as execuções nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festas Juninas e Shows.

Outro dado: a participação de Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, como o principal intérprete de canções de Renato Russo, com 93 gravações registradas na base do Ecad.

Como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros do artista continuarão a receber os rendimentos em direitos autorais por suas músicas por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).



Ranking das músicas de Renato Russo mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos

1

Tempo perdido

Renato Russo

2

Será

Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

3

Pais e filhos

Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

4

Quase sem querer

Renato Rocha / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

5

Por enquanto

Renato Russo

6

Eduardo e monica

Renato Russo

7

Que pais e este

Renato Russo

8

Musica urbana

Flavio / André Pretorius / Felipe Lemos / Renato Russo

9

Eu sei

Renato Russo

10

Ainda e cedo

Ico Ouro Preto / Renato Russo / Marcelo Bonfá / Dado Villa-Lobos

11

Quando o sol bater na janela do teu quarto

Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

12

Mais uma vez

Flavio Venturini / Renato Russo

13

Monte castelo

Renato Russo

14

Ha tempos

Renato Russo / Marcelo Bonfá / Dado Villa-Lobos

15

Vento no litoral

Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

16

Índios

Renato Russo

17

Fatima

Flavio / Renato Russo

18

O teatro dos vampiros

Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

19

Faroeste caboclo

Renato Russo

20

O mundo anda tao complicado

Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

Ranking das músicas de Renato Russo mais regravadas no Brasil nos últimos cinco anos





1

Tempo perdido

Renato Russo

2

Por enquanto

Renato Russo

3

Será

Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

4

Mais uma vez

Flavio Venturini / Renato Russo

5

Pais e filhos

Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

6

Eu sei

Renato Russo

7

Que pais e este

Renato Russo

8

Monte castelo

Renato Russo

9

Quase sem querer

Renato Rocha / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

10

Fatima

Flavio / Renato Russo