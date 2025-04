Beira Mar de Fortaleza: patinetes, triciclos, bicicletas, skates e patins. Por último, os pedestres

Foto: WHATSAPP O POVO CBN Nova leva de triciclos estreou nesta segunda-feira no Aterro da Praia de Iracema, na Beira Mar de Fortaleza

Não é de hoje. Já vem de gestões passadas. Nos últimos anos se acentuou. A imagem já fala por si. Vejam no que a Beira Mar está se tornando. Esses patinetes aí da foto apareceram de domingo para esta segunda-feira, 31 de março. Já estava uma missão andar ou correr no calçadão do Aterro e da Beira Mar competindo com bicicletas, motos elétricas, triciclos e patinetes. Antes já não era fácil, com os skates e patins, mas aí se agravou.

Pior para idosos e crianças. Quem desobedece a regra de não pedalar no calçadão dá de ombros. Nenhum temor de ser abordado pela Guarda Municipal. Quando a noite cai piora. As mini motos levam pessoas em velocidade claramente acima do prudente. De madrugada, há relatos de rachas.



Quem caminha ou corre sente aquela sensação de que está sempre em último. Em último lugar nas prioridades.